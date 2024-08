"Het zit heel dicht bij elkaar, maar wat we natuurlijk niet weten is met hoeveel brandstof en met welke motorstanden iedereen heeft gereden", blikt Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports F1 terug op de vrijdagtrainingen in Zandvoort. Max Verstappen klokte in de tweede vrije training de vijfde tijd, op twee tienden van de snelste man, George Russell. Teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de elfde tijd. "Het gaat heel spannend worden morgen", voorspelt Horner dan ook. "Het hangt ook af van wat het weer gaat doen. De voorspellingen zien er verschrikkelijk uit, maar voor zondag ziet het er weer prima uit. Het gaat dus krap worden."

Naast de baan was er in de zomerstop een hoop te doen om de rijdersline-up van Red Bull Racing. Pérez tekende bij voor de komende twee seizoenen, maar sindsdien zijn de resultaten wisselvallig. Op de maandag na de Grand Prix van België besloot de Red Bull-top, ondanks het naderende McLaren in het constructeurskampioenschap, om door te gaan met Pérez. "Wij hebben de twee coureurs van onze pool aan coureurs van wie wij geloven dat zij het meeste in staat zijn om ons de best mogelijke resultaten te bezorgen", verklaart Horner die keuze. "Als we daar aan twijfelden, dan hadden we dat veranderd."

Alle data bekeken

Horner blijft erop hameren dat zijn team Pérez vooral in staat moet stellen om op zijn best te presteren door hem een goede auto te geven. "We weten waartoe hij in staat is, we weten wat hij kan leveren. We moeten hem gewoon in het window zien te krijgen en we doen ons best om hem de auto te geven die hem het vertrouwen geeft."

Dat Red Bull vasthoudt aan Pérez, lijkt ook een signaal af te geven dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda vooralsnog niet genoeg hebben laten zien om promotie te maken. Horner wil dat niet direct zeggen, maar benadrukt wel dat hij erin gelooft dat zijn team met Verstappen en Pérez 'de twee beste coureurs' van zijn pool heeft. "We hebben alle data van alle coureurs, we beschikken over die informatie. En als we het gevoel hadden dat het beter zou kunnen, dan hadden we nu wel al wat veranderd."

In Pérez en Verstappen heeft Red Bull volgens Horner bovendien twee coureurs die de twee titels kunnen verdedigen. "Ze eindigden vorig jaar op de eerste en tweede plaats in het kampioenschap, een jaar daarvoor was dat nog eerste en derde. Jullie veroordelen Sergio wel heel snel. We doen ons uiterste best om hem de kans te geven die vorm terug te vinden. En hij moet omgaan met alle druk die de media en de sociale media op hem leggen. Hij is een coureur die in staat is om terug te slaan en we geven hem onze volledige steun en willen zien hoe hij reageert."

Hoe zit het met Lawson?

Naast de kwestie Pérez-Ricciardo-Tsunoda, zit Red Bull ook nog met de vraag wat het precies moet doen met reservecoureur Liam Lawson. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet onlangs weten dat Lawson in 2025 zeker in de Formule 1 zal rijden, aangezien dat de enige mogelijkheid is om Lawson binnen de Red Bull-familie te houden. Het zou dan gaan om 'een van onze auto's', dus de opties leken beperkt tot Red Bull Racing en RB F1. Maar Horner plaatst daar nu een kanttekening bij. "[Het gaat om] een zitje. Ik heb het hem duidelijk gevraagd en hij zei dat hij volgend jaar een zitje zal hebben in F1."

Horner laat daarop weten dat er ook een mogelijkheid is om Lawson te verhuren aan een ander team. "Niks staat nog vast. Maar als we de optie op Liam niet lichten, dan is hij in 2025 vrij om te staan en gaan waar hij wil. We werken met specifieke periodes in de coureurscontracten, waarin dat van toepassing kan worden. Ik heb het nagevraagd bij Helmut en hij zei niet welke auto, maar dat het om een zitje ging."