Christian Horner is fel tegenstander van het motorenreglement dat de FIA wil invoeren in 2026. De Brit heeft bij de vergaderingen van de F1 Commission meerdere keren aangegeven dat het reglement opnieuw overwogen moet worden. De Red Bull teambaas is bang er 'Frankenstein'-auto's komen om een auto te krijgen die voldoende vermogen kan genereren.

Toto Wolff vermoedt dat Horner bang is dat de Red Bull Powertrain-motoren voor 2026 niet goed genoeg zijn. Horner ontkent dit: "Het is typisch Toto om dat te denken. Hij is alleen maar gericht op zijn eigen presteren, waar ik het beste voor de sport voor ogen heb. Het is nog veel te vroeg om te bepalen wie een competitieve motor heeft voor 2026. Het belangrijkste voor mij is dat we samen de verantwoordelijkheid dragen om met de FIA en de commerciële rechtenhouders een goed product neer te zetten. Als dat niet lukt, hebben we gefaald."

Uit de eerste simulaties met een 2026-krachtbron achterin een huidige Formule 1-wagen blijkt dat er problemen zijn met het vermogen dat de nieuwe motoren kunnen genereren. Er komt een verhoging van het elektrische aandeel in het vermogen en dat levert zwaardere batterijen op en dus een zwaardere auto. Ook moet er minder brandstof verbruikt worden, wat door middel van minder drag moet gebeuren. Dit bij elkaar zorgt voor een enorme opgave voor de autosportfederatie. De FIA denkt met het introduceren van actieve aerodynamica deze opgave op te lossen. Op de rechte stukken moet er door het inzetten van een ingenieus systeem gezorgd worden voor de vermindering van de luchtweerstand en voor voldoende vermogen.

De Red Bull-teambaas is niet overtuigd van de plannen en denkt dat meerdere teams gaan zien dat de regels niet goed werken. " De opgestelde regels zijn een compromis van de oorspronkelijke plannen. Men weet pas waar de limieten liggen van de regels als het hele reglement doorgenomen is." De 49-jarige Brit vertrouwt erop dat de autosportfederatie de mogelijke problemen serieus neemt: "Ze hebben een capabel team dat weet waar de uitdagingen liggen. Zo heeft de FIA-president laatst nog aangegeven dat er gekeken wordt naar het terugbrengen van het gewicht. Dat is al een uitdaging op zich. De batterijcellen worden groter en die moeten ook gekoeld worden."