Horner na opmerkingen Verstappen: "Alonso dacht ook niet op 41ste F1 te rijden"

Max Verstappen is momenteel aan zijn negende seizoen in de Formule 1 bezig. Na 2023 gaan daar sowieso nog vijf bij komen, aangezien Verstappen een contract heeft dat tot en met 2028 doorloopt. De Nederlander heeft in Baku laten weten dat dienstverband sowieso uit te dienen, maar zich nadien weer de vragen te stellen: is dit het allemaal waard en houd ik nog echt van wat ik doe? Momenteel beantwoordt Verstappen die vragen naar eigen zeggen volmondig met ja, maar op termijn zouden de afwegingen kunnen veranderen. Het hangt onder meer samen met hoe competitief Red Bull onder het nieuwe reglement van 2026 gaat zijn, maar ook met de richting die de Formule 1 inslaat.

Met een kalender die steeds voller wordt en het toevoegen van meer sprintraces lijkt de Formule 1 niet meteen in de richting te bewegen die Verstappen graag ziet. "Maar gelukkig loopt zijn contract nog jarenlang door", reageert Christian Horner in Miami met een lach op een vraag van Motorsport.com. "In dat opzicht zien we het niet als een direct risico. Maar Max heeft zijn mening en is ook niet bang om die te uiten. Volgens mij is het alleen maar goed dat coureurs ergens een opinie over hebben en die ook ventileren, omdat rijders zeker geen stereotypes moeten worden."

Wat betreft de overwegingen van Verstappen op de langere termijn stelt Horner dat die zich momenteel lastig laten voorspellen. Zo kan een coureur wellicht aan andere ambities denken, maar zijn er ook genoeg voorbeelden dat de Formule 1 toch blijft trekken, in sommige gevallen zelfs met een comeback tot gevolg. "Had Fernando Alonso jaren geleden gedacht dat hij op zijn 41ste nog in de Formule 1 zou rijden? Waarschijnlijk ook niet. En met Lewis Hamilton achterin de dertig is dat hetzelfde verhaal. In dat opzicht laat de toekomst zich heel lastig voorspellen."

Horner ziet nog steeds verbeterpunten aan sprintformat in F1

Wat betreft de onvrede van Verstappen over sprintraces, ziet Horner overigens ook wel in dat er nog veel verbeterpunten zijn. "Het loskoppelen van de sprint van de Grand Prix is volgens mij wel een goede zet geweest. Maar volgens mij zijn er nog steeds wel dingen die we in het reglement moeten veranderen om de pijnpunten weg te nemen. Ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat je de auto na één training al niet meer mag veranderen", duidt Horner op de parc fermé-regels vanaf vrijdagavond. "Ik vind het volstrekt belachelijk dat je geen dingen meer mag aanpassen of op mag lossen, zeker op stratencircuits, waar de omstandigheden zo snel kunnen veranderen. Het gebruik van de banden moeten we volgens mij ook veranderen. Zo zou ik liever een vrije bandenkeuze zien, het liefst volledig maar in ieder geval voor het derde deel van de sprintkwalificatie."

Daarnaast is Horner van mening dat de sprintraces van dit jaar eerst geëvalueerd moeten worden, voordat er eventueel meer worden toegevoegd voor komende seizoenen. "We moeten het even de tijd geven, verandering is in het begin namelijk altijd impopulair. Maar we moeten sowieso eerst de zes sprintraces van dit jaar doen, dan alle data goed analyseren en onszelf de vraag stellen: wat heeft het de sport eigenlijk opgeleverd? Heeft het iets toegevoegd aan de sport en wat zijn elementen die we nog moeten veranderen?", roept Horner in ieder geval op om niet al te hard van stapel te lopen.