Horner mild voor Pérez: “Maar er is altijd druk in de Formule 1”

Waar Max Verstappen zaterdag op de Red Bull Ring schitterde met een dominante pole-position, bleef Sergio Pérez in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk steken op P8. De zesvoudig Grand Prix-winnaar gaf bijna negen tienden van een seconde toe op zijn Nederlandse Red Bull-teamgenoot. Teambaas Christian Horner legt uit dat Pérez geen verse softs meer had voor Q3. Die had hij allemaal nodig om überhaupt in het laatste segment te geraken.

“De verschillen zijn hier zo klein”, aldus Horner bij Sky Sports. Hij vindt dat Pérez het zelfs nog goed heeft gedaan op oudere banden in Q3. “Hij zat nog steeds verrassend dicht op de auto’s voor hem die nieuwe banden hadden, een Ferrari en een Mercedes. Ik verwacht dat hij het in de race beter gaat doen en dat we een goede strategie hebben. We hebben nog twee sets van de harde band beschikbaar. Dat kan handig zijn, als het net zo warm wordt als de laatste twee dagen.”

Horner stelt dat de grote achterstand op Verstappen niet alleen aan Pérez zelf ligt. “We doen ons best om uit te vinden wat eraan ontbreekt, want in de eerste vier of vijf races van het seizoen was hij heel competitief. We moeten uitvinden wat er daarna is gebeurd en waardoor hij is terugvallen”, vervolgt Horner. “Op Suzuka, één van de moeilijkste circuits ter wereld en een echt rijderscircuit, zat hij een tiende van een seconde achter Max. Hier, op een baan met negen bochten, is het gat duidelijk groter. We moeten tot op de bodem uitzoeken wat er aan de hand is en hem helpen zich te herstellen.”

Op de vraag of Red Bull Pérez niet te snel een nieuwe verbintenis heeft gegeven, antwoordt Horner: “Kijkend naar de positie van Checo in het team en wat hij heeft bijgedragen aan het team, is hij een garantie. Maar er is natuurlijk altijd druk om te presteren. Dat staat los van contracten, waarover we uiteraard niet in detail treden. Checo weet dat er altijd druk is en dat je onder een vergrootglas ligt, zeker als je in een auto rijdt die veel races wint.”

“Dat is de Formule 1”, gaat Horner verder over Pérez. “Dat is een natuurlijke druk en rust op elke teamgenoot die minder presteert. De media beginnen vragen te stellen en het is heel gemakkelijk om dan de kluts kwijt te raken. Waar ik in de afgelopen vier jaar het meest van onder de indruk ben geraakt bij Checo, is dat hij zich altijd herpakt als de druk - zoals nu - echt op de ketel staat. Hij zal diep moeten gaan om dat te doen.”

