In de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam Max Verstappen onder druk te staan van Lewis Hamilton, die op zijn nieuwere banden een achterstand van 8,5 seconden bijna ongedaan maakte. In de voorlaatste ronde kwam de coureur van Red Bull Racing achterblijver Mick Schumacher tegen. De Haas-coureur ging niet meteen aan de kant voor de leider, die daardoor de hele derde sector achter Schumacher moest blijven rijden. Pas vlak voor de laatste bocht ging de Duitser aan de kant. Verstappen verloor daardoor tijd, maar kon vervolgens met DRS weer een klein gaatje slaan naar Hamilton om uiteindelijk de race te winnen.

De situatie met Schumacher zorgde er echter wel voor dat men zich op de pitmuur bij Red Bull zorgen ging maken dat Hamilton in de laatste ronde nog een aanval kon inzetten, vertelde teambaas Christian Horner. “Het is heel moeilijk om achterblijvers mee te nemen in je strategie. We verloren veel tijd achter Yuki [Tsunoda] en daarna kostte Mick ons behoorlijk wat in de laatste ronden. Ik dacht dat het ons de overwinning ging kosten, want hij hield Max de gehele laatste sector op”, verklaarde Horner. “Maar gelukkig pakten we de DRS op het rechte stuk van start-finish, wat Max in ieder geval wat extra ademruimte gaf richting bocht 1. Het zorgde echter zeker voor extra stress op de pitmuur.”

Lof voor Red Bull-engineers

Verstappens overwinning op het Circuit of the Americas komt na twee races waarin Mercedes de overhand had ten opzichte van Red Bull. Vooral in Turkije had de Duitse fabrieksformatie een behoorlijke marge naar de concurrent. Het circuit nabij Austin stond bovendien te boek als eentje die goed paste bij Mercedes en dus is er opluchting bij Red Bull dat er toch een overwinning uit het vuur is gesleept. “Ik denk dat we vrijdag op achterstand stonden en dat Mercedes in VT1 met meer vermogen reed”, zei Horner.

“Wij zaten met de auto niet in een goed window, maar ik denk dat het team van engineers dit weekend geweldig heeft gewerkt om in een veel beter window te belanden. Checo zat er iedere sessie goed bij en ik denk dat dit voor hem een van zijn sterkste weekenden van het jaar was. Hij wist bijna de pole-position te pakken, stond op het podium en was het gehele weekend competitief.”

Nog geen zinnig woord te zeggen over uitkomst titelstrijd

De komende twee races vinden daarentegen plaats op circuits die op papier goed bij de bolide van Red Bull zouden passen. In Mexico en Brazilië komt Red Bull altijd sterk voor de dag, maar Horner verwacht niet dat zijn renstal zomaar even afstand neemt van Mercedes. “Het is dit jaar zo krap geweest tussen de twee teams dat er geen reden is om te denken dat dit in de komende races anders is. We moeten ons dus blijven focussen op iedere sessie. We moeten het per sessie en ook per race bekijken. Er zijn nog vijf race te gaan, 130 punten te verdienen bij de coureurs en significant meer bij de constructeurs. We hebben het gat met Mercedes verkleind tot 22, 23 punten en Max heeft 12 punten voorsprong bij de coureurs, dus beide kampioenschappen zijn too close to call. En er is nog veel te racen.”

De GP van de Verenigde Staten wordt besproken in de F1-update