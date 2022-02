Horner: Masi heeft steun nodig, reglementen moeten eenvoudiger

In de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021 kwam de wedstrijdleiding van de Formule 1 onder vuur te liggen. Er was kritiek op de inconsistentie in de besluiten van de stewards en er heerste verwarring over waar de grens lag in het uitvechten van duels. De kritiek zwol vervolgens aan tijdens de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Max Verstappen pakte daar zijn eerste wereldtitel in de F1 door Lewis Hamilton in de laatste ronde te passeren, nadat er een late safety car-fase kwam voor een crash van Nicholas Latifi. De manier waarop die neutralisatie werd afgehandeld, zorgde uiteindelijk voor enorme druk op de positie van wedstrijdleider Michael Masi.

De meningen verschillen over of de Australiër, die het stokje in 2019 overnam van de overleden Charlie Whiting, zijn functie kan behouden. Christian Horner denkt dat dit mogelijk is, maar hij rekent wel op hulptroepen voor Masi. “De FIA-president heeft de focus hierop gericht en er is een drive om ervoor te zorgen dat de racedirecteur meer ondersteuning krijgt”, zegt de teambaas van Red Bull Racing tegen Sky Sports F1 bij de uitreiking van de Autosport Awards. “De tools die wij tot onze beschikking hebben, zijn vele malen beter dan waar Michael en zijn team het mee moeten doen. Daar heeft deze winter veel nadruk op gelegen en we gaan zien dat die rol beter ondersteund wordt. Hopelijk worden besluiten hierdoor sneller en makkelijker genomen, maar ik denk ook dat we moeten kijken naar het versimpelen van enkele reglementen.”

De conclusie die Horner trekt, komt overeen met de uitspraken die sportief directeur Jonathan Wheatley van Red Bull eerder deze maand deed over de positie van Masi. Ook hij concludeert dat een vertrek van Masi niet alle problemen oplost, maar dat hij juist ondersteuning nodig heeft. "De FIA heeft pas gaandeweg ingezien hoe groot die schoenen van Charlie Whiting waren om te vullen. Ik denk dat Michael het met de juiste steun absoluut kan", vertelde hij in de Jack Threlfall Show. "Persoonlijk is hij verschrikkelijk aardig, hij luistert goed en probeert het beste te doen. Maar feit blijft gewoon dat we met Charlie het opperhoofd van deze sport zijn kwijtgeraakt."