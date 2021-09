Horner: Mercedes probeert te voorkomen dat Albon naar Williams gaat

Mercedes en Red Bull Racing vliegen elkaar dit jaar op verschillende terreinen in de haren en de rijdersmarkt voor 2022 lijkt het nieuwste strijdtoneel te worden. Het gaat daarbij om de vacante zitjes bij respectievelijk Alfa Romeo en Williams. Doordat Nicholas Latifi blijft bij het laatstgenoemde team blijft en Valtteri Bottas op weg is naar Alfa Romeo, gaat het om één stoeltje bij ieder team. De voorkeur van Red Bull gaat uit naar Williams, dat met nieuwe eigenaren en een andere structuur de weg omhoog heeft ingezet. Het energiedrankenmerk wil Albon daar posteren, al blijkt Mercedes (de motorleverancier van Williams) daar niet bepaald blij mee.

Telefoontjes van Mercedes

"Alfa Romeo en Williams zijn de twee teams die veel interesse tonen in Alex", begint Horner het gesprek met Sky Sports na de vrijdagse trainingen in Zandvoort. "Zijn voorkeur gaat volgens mij uit naar Williams, al moeten we daarvoor nog wel wat hordes nemen. Hij heeft ongeveer vier telefoontjes gehad vanuit het team naast ons [Mercedes] om hem te vertellen dat hij niet naar Williams moet gaan." Het duidt erop dat Mercedes liever een eigen coureur onderbrengt bij het klantenteam, waarvoor Nyck de Vries de beste papieren zou hebben.

Red Bull is echter niet van plan om zomaar op te geven. "Ik heb tegen Alex gezegd dat hij die telefoontjes gewoon moet negeren", zo vervolgt Horner. Intussen probeert Red Bull overeenstemming te bereiken met het management van de gevallen grootmacht uit Grove. Helmut Marko heeft nog altijd goed contact met voormalig VW-man Jost Capito en dat zou een handje kunnen helpen. Vraag is wel wat Red Bull naast die goede contacten nog meer te bieden heeft. Mercedes heeft als motorleverancier immers net iets meer in de melk te brokkelen bij Williams.

Kan een motorendeal worden ingezet als wapen?

Een manier om daar verandering in te brengen voor Red Bull zou zijn om Williams bij het eigen motorenproject te betrekken. Want zou de Britse formatie niet met Red Bull Powertrains kunnen rijden? "Nou ja, dat is een mogelijkheid voor de langere termijn. Momenteel hebben we genoeg aan ons hoofd om onze twee eigen teams van motoren te kunnen voorzien. Maar als in 2025 of 2026 het nieuwe motorreglement van kracht wordt, zou alles kunnen. Het ligt er ook maar net aan hoe dat nieuwe reglement er precies uit komt te zien. In Monza staat de doorslaggevende vergadering op het programma, alle spelers zullen daarbij aanwezig zijn."

