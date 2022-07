Horner: Mercedes liet Ferrari ontsnappen met bandenkeuze Hamilton

Lewis Hamilton beleeft tot dusver een lastig seizoen in 2022, maar tijdens de Britse Grand Prix liet hij zien waarom hij zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 is. In de steeds beter wordende Mercedes W13 deed hij op eigen kracht mee om de overwinning. Hij greep halverwege de race de leiding door zijn eerste pitstop op mediums uit te stellen tot ronde 33, terwijl Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz respectievelijk in ronde 25 en 20 naar de harde band wisselden. Met nog maar 19 ronden voor de boeg had Mercedes Hamilton misschien wel kunnen voorzien van de zachte band, maar uiteindelijk viel de keuze toch op de harde band.

Die keuze voor de veiligere optie begrijpt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner niet helemaal. Hij vindt dat Ferrari een mogelijkheid kreeg om met de zege aan de haal te gaan, doordat Mercedes niet voor het maximale snelheidsverschil ging met de bandenkeuze. "Ik was eigenlijk verrast dat Lewis niet voor de softs ging met de hoeveelheid ronden te gaan en de degradatie die hij had laten zien. Hij wisselde in ronde 33 naar de harde band en ik dacht dat hij naar de soft zou gaan", vertelde Horner. "Dan was het veel makkelijker voor hem geweest om een verschil in grip te creëren. Het voelt alsof ze Ferrari daar misschien hebben laten ontsnappen."

De bandenkeuze van Mercedes is overigens niet het enige strategische besluit tijdens de Britse Grand Prix waar Horner maar weinig van snapt. Hij gaf na afloop van de race toe dat Ferrari juist Red Bull heeft gespaard door Leclerc tijdens de late safety car-fase niet naar de pits te halen voor een wissel naar de zachte band. Zelf had Horner als Ferrari een andere keuze gemaakt. "Iedereen is anders, toch? Ieder team is anders. De beslissing die ik wellicht het minst goed begrijp, was dat Ferrari niet beide auto's naar binnen haalden tijdens de safety car voor de zachte band."

Het zorgt ervoor dat Red Bull Racing in beide kampioenschappen nog altijd fier aan de leiding gaat, ondanks dat Sergio Perez vroeg in de race een ongeplande stop moest maken voor een nieuwe voorvleugel. Ook teamgenoot Max Verstappen kende geen vlekkeloze race, hij liep schade aan de auto op toen hij over brokstukken reed. "Op een dag dat we twee auto's hadden die op er op verschillende momenten in de race niet goed voor stonden, heeft Sergio zijn tweede plek geconsolideerd door zijn voorsprong te vergroten op Leclerc, terwijl Max maar zes punten heeft ingeleverd ten opzichte van Charles. Bij de constructeurs hebben we maar dertien punten verloren, dus het had veel slechter kunnen zijn", besluit Horner.

