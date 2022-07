Horner waakzaam: "Mercedes komt dichter bij Red Bull en Ferrari"

Max Verstappen verstevigde de leiding in het kampioenschap door in Frankrijk zijn zevende F1-zege van het seizoen te pakken, dit terwijl zijn voornaamste concurrent Charles Lecerc uit de race crashte. Mercedes profiteerde optimaal van die uitvalbeurt en het feit dat Carlos Sainz nog een extra pitstop maakte. Lewis Hamilton kwam als tweede over de finish, met teamgenoot George Russell op P3. De zevenvoudig wereldkampioen zat bij de herstart op de staart van de regerend wereldkampioen, maar had niet het vermogen om de RB18 van Verstappen aan te vallen. Bij de finish was het gat tussen dat tweetal tien seconden.

Red Bull-teambaas Christian Horner is niet verbaasd over de topsnelheid van de Mercedessen en zag het Duitse merk geen bijzondere stappen nemen. De Brit blijft wel waakzaam door te stellen dat het Duitse merk de leidende teams aan het naderen is. "Bij het ingaan van het weekend van het weekend dichtten ze zichzelf kansen toe", zegt Horner. "Maar ik denk dat Max zich uiteindelijk comfortabel voelde. Toch zie je dat ze weer een stap hebben gezet, ze komen dichterbij." De Brit grapte: "Ik heb Toto horen zeggen dat ze de hele zomerstop aan de auto gaan werken, wat natuurlijk illegaal is. Je kunt toch wel zien dat ze ons naderen."

Toch was de kwalificatietijd van Hamilton bijna negen tienden trager dan de poletijd van Leclerc en pakte George Russell de zesde startplek, al was het verschil in tempo in de wedstrijd kleiner. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff mist de W13 nog performance in een snelle ronde en in de beginfase van de wedstrijd. De Oostenrijker stelt dat er geen rappe oplossing is om deze problemen op te lossen in hun jacht naar een eerste zege. Verstappen zag zijn voorsprong in het kampioenschap oplopen naar 63 punten, maar geeft aan dat het gat groter is dan het zou moeten zijn. Dit omdat de performance van Ferrari vergelijkbaar is met dat van Red Bull Racing. Op de vraag of Ferrari eigenlijk de snelste auto had op Circuit Paul Ricard, antwoordt Horner. "Dat is onmogelijk om te zeggen. Carlos Sainz zag er duidelijk snel uit, maar reed op een andere strategie, maar ze hadden ongetwijfeld de snelste auto."

