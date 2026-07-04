Horner kondigt memoires met 'het echte Red Bull-verhaal' aan, mogelijke terugkeer in F1-paddock Silverstone

Voormalig Red Bull-Formule 1-teambaas Christian Horner zal dit weekend naar verwachting aanwezig zijn bij de Britse Grand Prix op Silverstone, zijn eerste race sinds hij de renstal afgelopen juli noodgedwongen verliet.

De Britse GP van vorig jaar was de laatste race van Horners lange periode bij Red Bull, aangezien hij voor de Belgische Grand Prix uit zijn functie werd gezet terwijl de renstal worstelde met prestaties en verwikkeld raakte in een escalerende machtsstrijd.

Horner heeft sindsdien een jaar afstand genomen van de autosport, terwijl hij met tal van huidige en potentiële F1-teams gesprekken heeft gevoerd over een rol. Hoewel de 52-jarige nu vrij is om bij een rivaliserend team te tekenen en terug te keren in de koningsklasse, heeft hij nog niet de juiste match gevonden met een team waar hij aan de touwtjes kan trekken.

Maar Horner staat nu op de planning om tijdens het Silverstone-weekend als gast terug te keren in de F1-paddock. Horner heeft goede banden onderhouden met F1-baas Stefano Domenicali, nadat hij de Italiaan in april tijdens de MotoGP-ronde in Jerez had ontmoet. Eerder dit jaar bezocht hij ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem in het Parijse hoofdkantoor van de FIA.

Horner lanceert memoires Drive in oktober

Horners terugkeer in de paddock komt op het moment dat hij de verschijning heeft aangekondigd van zijn eerste memoires, genaamd Drive. Het boek verschijnt op 22 oktober, met een audioboekversie ingesproken door Horner zelf.

De flaptekst bij de aankondiging stelde dat de memoires "levendig, openhartig en compromisloos" zouden zijn, terwijl Horner zijn kant deelt van meer dan twee decennia op de F1-grid, inclusief twee dominante periodes met Red Bull, goed voor acht coureurstitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen, evenals zes constructeurstitels.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Team Principal Christian Horner Photo by: Clive Mason/Getty Images

"Het legt de ongelooflijke druk van die rol bloot, de psychologische eisen waarmee tijdens elke race moest worden omgegaan, en de instinctieve besluitvorming die nodig is om te winnen (en opnieuw te winnen) in een sport met maximaal risico en de allerkleinste marges," aldus de verklaring. "Levendig, openhartig en compromisloos vangt Horner de intense dramatiek en de hoge persoonlijke prijs van het tot de absolute limiet drijven van een team. Hij praat over de schokkende verrassingen, rivaliteiten en persoonlijke uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd, evenals de samenwerkingen die aan de basis lagen van zijn succes."

Tijdens de European Motor Show in Dublin in februari gaf Horner zijn duidelijkste aanwijzing tot nu toe dat hij van plan is terug te keren in F1 als de omstandigheden juist zijn. “Ik heb het gevoel dat ik unfinished business heb in Formula 1," werd hij geciteerd door PA. "Het is niet geëindigd op de manier waarop ik had gewild dat het zou eindigen. Maar ik ga niet zomaar voor iets terugkomen. Ik kom alleen terug voor iets dat kan winnen. Ik wil niet terug de paddock in tenzij ik iets te doen heb."

"Ik mis de sport, ik mis de mensen, ik mis het team dat ik heb opgebouwd. Ik heb 21 ongelooflijke jaren in F1 gehad. Ik heb een geweldige periode gehad, veel races en kampioenschappen gewonnen en met een aantal fantastische coureurs, engineers en partners gewerkt."

Hij voegde eraan toe: "Ik hoef niet terug. Ik zou mijn carrière nu kunnen beëindigen. Dus ik zou alleen teruggaan voor de juiste kans om met geweldige mensen te werken, en te werken in een omgeving waar mensen willen winnen en diezelfde wens delen. Ik zou een partner [met aandelen] willen zijn, in plaats van slechts een werknemer, maar we zullen zien hoe het uitpakt. Ik heb geen haast. Ik hoef niets te doen."