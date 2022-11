Horner: Keuze voor mediums kan Verstappen voordeel bieden in race

Met een tweede startplek naast polesitter Kevin Magnussen begon Max Verstappen de sprintrace in Sao Paulo als favoriet, maar aan het eind van de rit vindt hij zichzelf terug op P4 in de tijdenlijst. De wereldkampioen wijst niet naar het contact met Carlos Sainz of zijn aanvaring met een brokstukje, nee, de bandenslijtage is de grootste boosdoener geweest. Volgens Verstappen ging Red Bull bijzonder snel door de banden heen en had hij op softs ook niet kunnen wedijveren met Mercedes.

Het is een lezing die teambaas Christian Horner deelt. "We dachten dat de softs het maar in beperkte mate zouden volhouden. Als we in de eerste twaalf ronden op mediums konden standhouden, dachten we dat de tweede helft van de race makkelijker zou worden. Maar is het is precies andersom gebleken. De eerste helft kwamen we nog aardig door, maar daarna was onze bandenslijtage erger dan bij de coureurs op softs. Maar ik moet ook zeggen: Mercedes had een erg snelle auto vandaag, we konden ze sowieso niet houden", legt de teambaas uit.

Het onderstreept voor Horner dat Mercedes weer een factor van belang is geworden zo aan het einde van het seizoen. "Dat heeft verschillende oorzaken. Ze hebben alles op alles gezet om deze auto door te ontwikkelen. Gedurende het jaar hebben ze grote stappen gezet en zijn ze steeds dichterbij gekomen. Als je ziet hoeveel energie ze in de doorontwikkeling hebben gestoken, dan komt dit zeker niet als een verrassing. George heeft het als coureur trouwens ook goed gedaan."

Dat gezegd hebbende, erkent Horner dat Verstappen op softs meer had kunnen uitrichten. "De softs waren vandaag beter geweest voor ons. Maar het voordeel is dat we een extra setje softs meenemen naar de race van morgen. Wat we vandaag strategisch hebben opgegeven, krijgen we morgen hopelijk terug." Gevraagd door Sky Sports of hij liever de luxe van de eerste startrij heeft (Mercedes) of het extra setje softs (Verstappen), lacht Horner: "Ik had liever én de race gewonnen én dat setje softs gehad. Maar dit verschil tussen beide teams kan voor een fascinerende Grand Prix zorgen. Mercedes zal snel zijn en ze zullen het met twee mannen vooraan ook tactisch spelen. Daardoor kunnen het twee Red Bulls tegen twee Mercedessen worden, waarbij we Ferrari ook niet mogen uitvlakken. Het lijkt een fascinerende race te worden."

Video: Samenvatting van de Formule 1-sprintrace in Brazilië