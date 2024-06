Horner concludeert: McLaren heeft F1-zege Canada zelf weggegeven

In de wisselende weersomstandigheden in Montreal bleek Lando Norris ijzersterk op een opdrogende baan. De McLaren-coureur greep aanvankelijk de leiding door in opeenvolgende ronden langs Max Verstappen en George Russell te gaan, om de koppositie de eerste pitstops achter de safety car te verliezen aan de Nederlander. Toch denkt Christian Horner dat dit niet het doorslaggevende moment was in de strijd om de overwinning. Dat moment was volgens de teambaas van Red Bull Racing de tweede ronde pitstops, waarbij de intermediates verruild werden voor slicks. Norris reed twee ronden langer door en kwam daardoor vlak voor Verstappen de pits uit, maar op zijn koude banden had hij amper grip en dat stelde Verstappen in staat om de leiding te heroveren. Die stond hij daarna niet meer af.

"Ik dacht dat we ons in een veel betere positie bevonden toen het circuit opdroogde. We konden een constante voorsprong houden en toen ging het erom dat we op het juiste moment naar slicks wisselden, want de eerste sector was behoorlijk vochtig", vertelde Horner, die de timing van Red Bull goed vond, maar ook vraagtekens zette bij het moment dat Norris naar de pits kwam. "Ik was verbaasd dat ze na één ronde nog niet naar de pits kwamen. Ze lieten hem twee ronden doorrijden en dat was cruciaal, want dat gaf Max nog een ronde om de banden op temperatuur te brengen. Dus toen Lando stopte, had hij [Verstappen] banden die in een window zaten en kon hij rijden en een gat van drie seconden slaan in sector één. Die timing was dus cruciaal."

De McLaren-pitcrew maakt een pitstop bij Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Dom Romney / Motorsport Images

Horner erkende dat McLaren door de uitstekende pace op een opdrogende baan de favoriet was om met Norris een overwinning veilig te stellen. Dat maakte de timing van de tweede pitstop ook zo cruciaal. "In de eerste stint leken we aan het begin erg competitief, we pushten George [Russell] heel hard en liepen heel snel zeven seconden weg bij de auto's erachter", vertelde de Red Bull-baas. "We waren dus goed ingesteld op de nattere omstandigheden. Helaas vielen we iets terug op George toen de DRS openging, waardoor Lando terug kon komen toen de baan opdroogde. Het leek erop dat de Mercedes meer problemen had, maar wij hadden moeite om er voorbij te komen en dat gaf Lando een vrije doortocht. Op dat moment leek McLaren de favoriet om weg te lopen en de race te winnen. Toen kwamen de pitstops en gingen we naar een nieuwe set inters. Er was een safety car die alles neutraliseerde en door de aanpassingen die we maakten, konden we onszelf in een betere positie brengen."