Horner: "McLaren heeft na boordradio Norris iedereen in de zeik genomen"

Lando Norris heeft in Singapore met een grote marge zijn derde F1-zege behaald. De McLaren-coureur kon aan de meet rekenen op ruim twintig seconden voorsprong, waarmee de winstmarge iets kleiner uitpakte dan die in Zandvoort. Het verschil is volgens Christian Horner vooral in de eerste stint gemaakt en meer specifiek na een boordradio waarin Norris werd gevraagd op welk niveau zijn pace zat, oftewel hoezeer hij aan het pushen was. 'Pace 6' liet de man achter het stuur weten, waarna hij de vrijheid kreeg om meer aan te zetten. "We willen een gat van vijf seconden opbouwen richting Verstappen", klonk het om het risico van een undercut op te vangen. Binnen mum van tijd bedroeg het verschil echter geen vijf, maar vijftien seconden. Het gaf aan dat McLaren in de openingsronden nog bijzonder veel achter de hand had.

Horner reageert op McLaren met knipoog naar Verstappens straf

Red Bull-teambaas Christian Horner is dat logischerwijs ook niet ontgaan. Op de vraag van Motorsport.com of hij verbaasd was door de mate waarin Norris nog kon versnellen, reageert de teambaas met de Engelse uitspraak: "That was taking the piss", oftewel daarmee heeft McLaren iedereen in de zeik genomen of voor joker gezet. Met een lach voegt Horner er wel meteen aan toe, een knipoog richting Max Verstappens taakstraf: "O nee, dit soort dingen mag ik in officiële gelegenheden niet meer zeggen! Maar de pace die Lando nog over had, was...", denkt Horner nogmaals na over het woord dat moet volgen. "Op dat moment hebben we de race qua pure snelheid eigenlijk opgegeven. Daarna heeft Lando nog wel een keer de muur geraakt, en zelfs nog een tweede keer, maar hij is ermee weg gekomen."

Verstappen reed daarna een eenzame race op P2. "Ik denk dat Max een erg sterke race heeft gereden. Dit was alles wat we vandaag hadden. Als je ziet waar we een paar weken geleden stonden, dan hebben we echt vooruitgang geboekt, al weten we dat we voorafgaand aan Austin nog veel werk aan de winkel hebben." Bij de Amerikaanse Grand Prix hoopt Red Bull met een updatepakket te komen dat Verstappen iets meer wapens kan bieden in de strijd met McLaren. "We hebben het pakket voor Austin nog niet helemaal vastgesteld. Wat er in Austin op de auto komt, ligt ook aan alle informatie uit de afgelopen twee races. We hebben veel bruikbare data van de voorbije raceweekenden, al waren die circuits natuurlijk heel anders dan de vloeiende bochten die we in Austin, Mexico en Brazilië krijgen voorgeschoteld."

Spannend tot het laatste raceweekend?

Horner weet - ook door het immense verschil met Norris in Singapore - dat er goedwerkende updates nodig zijn, anders kan de strijd bij de coureurs nog bijzonder spannend worden. "Het zal een gevecht tot het einde zijn", voorspelt de Britse teambaas. "We staan momenteel 52 punten voor, maar met nog zes raceweekenden voor de boeg zijn er nog veel punten te vergeven. We zullen in ieder geval keihard knokken in de aankomende triple headers." Bij de constructeurs is dat eveneens nodig, al is de vraag hoe reëel die titel nog is gezien de vorm van McLaren. "Dit weekend hebben we bij de constructeurs opnieuw een tik gekregen, maar er komen nog circuits aan waar we in het verleden goed hebben gepresteerd."

Horner weet echter ook dat de vorm van Sergio Pérez, die in Singapore een pover raceweekend heeft afgewerkt, een achilleshiel kan zijn. "We hebben twee coureurs nodig die op alle cilinders draaien. Checo was sterk in Baku, maar had hier een lastig weekend. We moeten een paar goede weekenden achter elkaar knopen, want je ziet dat McLaren weer met beide auto's op het podium staat. Die echt grote puntenfinishes maken uiteindelijk het verschil. We moeten dus zorgen dat we Checo zover naar voren krijgen als dat we maar kunnen. Iedereen in het team is in ieder geval extreem gemotiveerd om het gevecht voor beide kampioenschappen aan te gaan. McLaren is nu duidelijk de benchmark en wij moeten het gat dichten, maar we hebben wel de mensen en de capaciteiten om dat te doen."

