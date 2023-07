Wie een tijdje niet in Milton Keynes niet geweest is, zal flink opkijken na het afslaan van de rotonde richting de fabriek van Red Bull Racing. Want niet langer betrekt het team slechts enkele gebouwen aan Bradbourne Drive, met de voornamelijk donkerblauw gekleurde fabriek als kloppend hart van de operatie. De renstal heeft in de afgelopen jaren bijna alle gebouwen aan weerszijden van de straat overgenomen en dit deel van het bedrijventerrein omgetoverd tot de Red Bull Technology Campus, waar je nu eerst door een slagboom moet om er te komen. Alle gebouwen aan de linkerkant van de straat, waaronder het oude hoofdkwartier, zijn bovendien zilver van kleur geworden. En waar eerder een bubblewrap-fabriek huisde, is nu Red Bull Powertrains gevestigd. Max Verstappen komt graag op bezoek in de Rindt Building, zoals deze plek op de campus wordt aangeduid.

Afgelopen zondag in Oostenrijk liet Verstappen weten dat het er niet goed uitziet als het gaat om de motor die de Formule 1 in 2026 zal introduceren. "Ik heb de data gezien, ook in de simulator, en voor mij ziet het er verschrikkelijk uit. Als je vol gas gaat op het rechte stuk van Monza, dan moet je vierhonderd meter voor de eerste bocht terugschakelen... Dat is niet de richting die we [als sport] op moeten gaan”, zei Verstappen onder meer na een vraag van Motorsport.com.

Teambaas Christian Horner had eerder dat weekend al zijn zorgen geuit, waarna Mercedes-chef Toto Wolff aangaf dat er als het aan hem ligt helemaal niks veranderd zal worden aan de regels. De Oostenrijker suggereerde ook dat de opmerkingen van Horner voortkwamen uit de angst dat de prestaties van de motor van Red Bull Powertrains straks tegenvallen. Na Motorsport.com een rondleiding te hebben gegeven in de fabriek, reageert Horner op Wolff: “Ik weet niet hoe goed Toto op de hoogte is van de motorische kant van de zaak. Hij is zelf klant van HPP [Mercedes AMG High Performance Powertrains, het bedrijf dat de Mercedes-motoren bouwt en ontwikkelt] en daar formeel niet bij betrokken.”

Regels bijschaven

Horner stelt dat Red Bull Powertrains mogelijk voor ligt op de concurrentie als het om 2026 gaat, en daardoor eerder de pijnpunten van de nieuwe krachtbron begint te zien. “Nu we het programma tot leven zien komen en we een beeld beginnen te krijgen door de simulaties die we uitvoeren, zien we wat de beperkingen zijn. Dat dat gebeurt, is onvermijdelijk. Doordat wij al aardig op weg zijn met het project, zien wij deze beperkingen al. Dat we ons daarover uitlaten, doen we niet uit eigenbelang, als motorfabrikant zijnde, maar omdat we naar het grotere geheel kijken en naar de compromissen die aan de chassiskant moet worden gesloten, met volledig actieve aerodynamica om te compenseren voor de motor. Het is naar ons idee niet te laat om dat nog bij te stellen. En daar is niet veel voor nodig. Je hoeft niet het reglement in tweeën te scheuren en opnieuw te beginnen, je moet alleen kijken naar zaken als fuel flow en het gewicht van de batterij, en de ratio iets aanpassen om tot goede races te komen.”

Verstappen liet op de Red Bull Ring weten dat hij zich baseerde op simulaties die hij met het team had doorgenomen. Over de betrokkenheid van de Nederlander bij de ontwikkeling van de motor, zegt Horner: “Het duurt nog even tot het zover is, maar we maken gebruik van de ervaring van de coureurs om te zorgen voor een goede driveability van de motor. Dit gebeurt in een virtuele omgeving, wat inhoudt dat hij met modellen van de motor in de simulator rijdt. En op de momenten dat hij hier is, wil hij zo nu en dan ook de motor op de testbank zien lopen en dat soort dingen. Hij is erg geïnteresseerd in de techniek. Maar de voornaamste input die de coureurs leveren als het gaat om de motor, komt dus via hun werk in de virtuele wereld.”

