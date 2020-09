Horner: Verstappen meest vastberaden coureur waarmee ik werkte

Verstappen bezet na zeven races in 2020 een keurige tweede plek in het kampioenschap, op forse achterstand achter Lewis Hamilton maar voor Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Voor die prestaties krijgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar regelmatig complimenten. In gesprek met Racefans doet Horner dat nog maar eens dunnetjes over. De teambaas van Red Bull Racing werkte in het verleden al eens samen met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en racewinnaars David Coulthard, Mark Webber en Daniel Ricciardo. Toch springt Verstappen eruit qua vastberadenheid en geloof in eigen kunnen.

“Het is heel moeilijk om coureurs te vergelijken, maar hij is uitstekend”, zei Horner. “Ik heb nooit een coureurs ontmoet met meer vastberadenheid en geloof in zichzelf. Het niveau waarop hij opereert is buitengewoon. Wat hij heeft bereikt met de auto die gewoon niet zo snel is als de Mercedes is geweldig. Dat hij een Mercedes verslaat, meedoet om overwinningen en in Silverstone zelfs wint, dat zegt een hoop over Max. Hij is echt een van de besten. Je kan hem niet vergelijken met een Vettel, je kan hem ook niet vergelijken met Ricciardo of wat anderen hebben doorstaan.”

Afgelopen winter tekende Verstappen een contract dat hem tot en met 2023 aan Red Bull Racing verbindt. Met name in 2019 was er regelmatig speculatie dat Verstappen zou kunnen vertrekken door een prestatieclausule in zijn contract. Zo ver kwam het destijds niet, en inmiddels gaat het eigenlijk nooit meer over clausules in het contract van de Nederlander. Volgens Horner moet Red Bull op de huidige manier doorgaan, zodat Verstappen in 2022 kan profiteren zodra de nieuwe technische reglementen gaan gelden. “Hij gelooft in het team en hij geniet ervan om daarin te werken. Hij ziet wat we doen. Hij ziet dat 2022 heel anders gaat zijn, dus we moeten in elkaar geloven.”