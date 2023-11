Horner: Verstappen denkt nu misschien wel anders over Las Vegas

Max Verstappen liet in de voorbije dagen duidelijk merken geen fan te zijn van de race in Las Vegas. De Nederlander zei dat het evenement meer om de show draaide dan om de sport en merkte op in de Amerikaanse gokstad niet dezelfde passie voor de Formule 1 te voelen als op circuits als Spa en Monza. Nadat Verstappen de wedstrijd had gewonnen, zong hij ‘Viva Las Vegas’ mee over de boordradio en liet hij zich een stuk positiever uit over de jongste toevoeging aan de F1-kalender, toen hij direct na afloop geïnterviewd werd door David Coulthard.

Over Verstappens opgetogen reactie na de race, zegt teambaas Christian Horner voor de camera van Sky Sports: “Maar hij houdt van races als deze. Ook al kwam het door een straf, hoe hij zich daarna terug moest vechten, is iets waar hij erg van kan genieten. Ik denk dat hij misschien wel van gedachten veranderd is over Las Vegas.” Horner is zelf van mening dat de race in Las Vegas de hype volledig heeft waargemaakt. “Absoluut. Ik vond het een fantastische en spannende race. Je hebt hier lange rechte stukken, punten waar hard geremd moet worden en geen grip, wat het lastig maakt voor de coureurs, maar vandaag wel een fantastische Grand Prix opleverde. En de snelheden die hier gehaald worden, zijn duizelingwekkend.”

Sergio Perez finishte met de andere Red Bull als derde en stelde zo de tweede plek in het rijderskampioenschap veilig. “Checo was briljant vandaag”, meent Horner. “Na door een neuswissel aan de achterkant van het veld te zijn beland, vocht hij zich terug naar de leiding. Het was erg jammer dat hij uiteindelijk naast de tweede plek greep, maar de tweede plaats in het kampioenschap is nu wel binnen. Dat laatste onderstreept nog eens wat voor geweldig seizoen we dit jaar beleven.” Horner is over het geheel genomen tevreden over wat Perez dit jaar heeft laten zien. “Eerste en tweede in het kampioenschap is iets wat we als team nog niet eerder voor elkaar hebben gekregen. Wat meer kun je van je coureurs verlangen? Checo's pace was vandaag opnieuw erg goed. De afgelopen twee of drie races lijkt hij zijn vorm weer te hebben gevonden.”

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Las Vegas