Dankzij de maximale score voor de zege en snelste raceronde - en een dramatisch weekend van Sergio Perez - in Japan heeft Max Verstappen een ruime voorsprong van 177 punten opgebouwd. Dat betekent dat Verstappen in Qatar al kampioen kan worden, maar dat zou zomaar eens op zaterdag al kunnen gebeuren. Dan vindt namelijk het vierde sprintweekend van het seizoen plaats en aan drie punten heeft de Nederlander genoeg om zich dan voor de derde keer op rij tot F1-kampioen te kronen.

Nu is er over de locatie van dit feest - in Qatar is de alcohol immers aan de prijzige kant - gegrapt bij het Red Bull-kamp, maar over de timing ervan ook. Teambaas Christian Horner staat er neutraal in, mocht Verstappen zaterdag al het feest gaan vieren. "Het maakt ons niet uit wanneer we het winnen, als we het maar winnen", zegt Horner tegen Sky Sports News. "Het draait om het behalen van die trofee, dat die derde titel achter zijn naam komt te staan." De Brit stelt dat het binnenslepen van die derde titel op zaterdag, na de sprintrace dus, de Grand Prix van zondag alleen maar 'nog leuker' maakt als Verstappen al drievoudig wereldkampioen is. "Dus ik denk niet dat het echt iets uitmaakt", blijft hij er nuchter onder.

Die derde titel is zo goed als zeker voor Verstappen, waardoor de vraag al snel rijst hoe lang de 26-jarige Nederlander deze reeks kan volhouden. Het record van meeste F1-titels wordt gedeeld door Michael Schumacher en Lewis Hamilton, die er allebei zeven wonnen. "Acht is nog ontzettend ver weg", benadrukt Horner. "Er zijn niet veel coureurs met meer dan drie [titels]. Je hebt Sebastian [Vettel], Alain Prost, [Juan Manuel] Fangio, Schumacher en Lewis Hamilton. Het is een select clubje waar hij in komt als hij zijn derde wereldtitel wint."

Horner omschrijft Verstappen als een 'racer pur sang' en stelt dat hij zich vooral op de korte termijn focust. "Ik weet dat hij trots is op wat hij doet en bereikt, maar hij kijkt vooruit. Hij kijkt niet terug, voor hem draait het om de volgende race. Er zijn dit jaar nog zes races te gaan en ik weet dat hij gemotiveerd is om te proberen om ze allemaal te winnen."