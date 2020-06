Horner: Verstappen testte met verschillende auto’s voor Oostenrijk

Ter voorbereiding op de seizoensouverture van de Formule 1 op de Red Bull Ring maakte Red Bull Racing van de mogelijkheid gebruik om een filmdag af te werken met de RB16. Achter het stuur zat Alexander Albon, die op die dag een totaal van 100 kilometer mocht afwerken. Verstappen was niet aanwezig bij die test en Horner bevestigde in het Formule 1 Café van Ziggo Sport dat de nieuwe quarantaineregels in Groot-Brittannië daar debet aan waren. Desondanks benadrukte de Brit dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar volgende week toch goed voorbereid aan het vertrek staat in Oostenrijk.

“Ik denk niet dat hij er nadeel van ondervindt”, begint Horner, die stelt dat de situatie ook overlegd is met Verstappen. “Het had geen zin om Max twee weken lang te isoleren in Groot-Brittannië voordat hij in de auto kon stappen. Hij kon veel meer bereiken in Europa, hij was in staat om op verschillende circuits met verschillende auto’s te rijden. Om dan voor vijftig kilometer over te komen, wat gelijk staat aan tien ronden in Spielberg, dat heeft geen zin en daar was Max het mee eens. Hij zou er niet zoveel profijt van hebben dat het een quarantaine van twee weken rechtvaardigt.”

Werken met mondkapje ‘anders’

Horner was blij dat hij de RB16 na bijna vier maanden weer in actie kon zien tijdens de filmdag. “Je realiseert je weer waarom je het doet”, vertelde hij daarover. De test werd ook benut om het personeel te laten wennen aan de nieuwe protocollen rond het coronavirus, waaronder het werken met een mondkapje. Dat is volgens Horner ‘anders’ dan gebruikelijk. “Het is een beetje claustrofobisch, zeker als het erg warm is. De monteurs en engineers kennen hun rol zo goed dat een blik of uitdrukking normaal gesproken voldoende is. Dat verlies je natuurlijk met een mondkapje, dus daar moesten ze aan wennen. Het is een andere omgeving. Ook op de pitmuur moeten we een mondkapje dragen. Dat is natuurlijk met een goede reden, maar het was wel goed om daar donderdag mee te oefenen.”