Horner: "Max als teamgenoot vergelijkbaar met Senna en Schumacher"

Waar Verstappen de beide Mercedes-coureurs kan splitten en de Red Bull-kopstukken met hem zelfs nog dromen van een titelstrijd, heeft Albon hele andere zorgen. De 24-jarige coureur kan geen gelijke tred houden met zijn Limburgse teammaat, al is dat volgens Horner geen schande. "Max is erg sterk en haalt het maximale uit de auto. In dat opzicht gaan de gedachten terug naar geweldige coureurs uit het verleden, zoals Schumacher of Senna. Het was in die tijd ook erg lastig om teamgenoot van die mannen te zijn. Dat is vergelijkbaar met het zitje naast Max op dit moment", aldus Horner tegen onder meer Motorsport.com in de persconferentie.

Kritiek op Albon vindt de teambaas dan ook wat te gemakkelijk. "Iedereen lijkt hier een mening over te hebben, maar veel mensen kennen de feiten niet. Alex doet het goed, maar heeft dit jaar te maken met een lastige auto. De auto is moeilijker te besturen dan die van vorig jaar." Daarnaast doet Albon het volgens Horner nog altijd beter dan de vorig jaar gedegradeerde Pierre Gasly. "Toen Alex twaalf maanden geleden in de auto stapte, presteerde hij veel beter dan dat Pierre tot dat moment had gedaan. Alex heeft gewoon veel talent, alleen hebben we dat nog niet allemaal gezien. Hij is vaak sterk op zondag, maar worstelt nog over één ronde."

"Verder kan Alex alleen nog maar beter worden, hij is nog steeds jong en onervaren. Dit is pas zijn tweede seizoen in de Formule 1 en wij zullen er alles doen om hem te ondersteunen en verder te ontwikkelen", zo vervolgt de Brit zijn verhaal. "We moeten ook niet vergeten dat hij dit jaar bijna de allereerste race had gewonnen, toen we tactisch sterk waren en hij in de rondte werd getikt door Lewis. Ook in Brazilië vorig jaar had hij een podiumplek verdiend. Ik verwacht dat hij in de komende weken nog vaker voor de podiumplekken kan strijden." Zorgen over het zitje hoeft Albon zich dan ook niet te maken. "We geloven in Alex en hebben echt het volste vertrouwen in hem. We zijn al met al nog steeds blij met onze keuze [om hem te promoveren]."

