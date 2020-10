Horner: "Hadden met Verstappen op mediums moeten starten"

Waar Red Bull op de Nürburgring een sterke indruk maakte en Mercedes bij vlagen onder druk kon zetten, bleek dat in de Algarve duidelijk teveel gevraagd. Na een rommelige openingsfase stond er simpelweg geen maat op de brigade van Toto Wolff. Verstappen reed weliswaar naar zijn negende podiumplek van dit Formule 1-seizoen, maar met 35 seconden viel de achterstand op recordjager Lewis Hamilton aanzienlijk te noemen.

Alhoewel Horner erkent dat P3 op deze zondag het hoogst haalbare was, denkt hij dat Verstappen met een andere strategie wel dichter bij het dominante Mercedes had kunnen zitten. "Met de kennis van nu en als we de kwalificatie opnieuw zouden kunnen doen, dan waren we zeker voor een start op de mediums gegaan", legt Horner aan onder meer Motorsport.com uit. "In deze omstandigheden bleek het lastig om de softs goed aan het werk te krijgen. Max moest zich behoorlijk weren in die eerste ronde en Alex verloor daarin veel terrein."

Waar Albon die klap niet meer te boven zou komen en zelfs op een ronde zou worden gereden door zijn Red Bull-teamgenoot, herstelde Verstappen zich wel aardig. "Max kon daarna zijn eigen positie weer innemen en zo goed mogelijk met die zachte banden omgaan. Hij kon de pitstop ook nog aardig lang rekken, waarna hij zich op de mediums al een stuk beter voelde." Het kwaad was tegen die tijd echter al lang en breed geschied, althans wel voor winst. "Tegen die tijd had Mercedes al een aanzienlijke voorsprong opgebouwd. Uiteindelijk bleek P3 het maximaal haalbare voor Max en was het een lastigere middag voor Alex."

Die lastige middag bestond voor Albon zelfs uit twee pitstops. Die tactische keuze leek ietwat bijzonder, maar volgens Horner had Red Bull geen andere keus. "Dat moest wel vanwege zijn bandenslijtage. Vooral linksachter was het loopvlak nagenoeg weg. We zagen het al minder worden tijdens de race en na het bekijken van de banden, toen ze eenmaal van de auto af waren, zagen we dat hij het einde van de race nooit zou hebben gehaald." Het paste volledig in een miserabele race voor de Britse Thai. "We moeten nog naar alle informatie en naar de data kijken. Er is in ieder geval genoeg om te begrijpen en Alex moet binnen een week proberen terug te slaan."

