Horner looft Verstappen na beste Red Bull-resultaat in Rusland

"Mercedes had dit weekend duidelijk de snellere auto. Natuurlijk hebben we geprofiteerd van die tijdstraffen voor Lewis Hamilton, maar Max heeft zelf ook al het mogelijke uit onze auto gehaald. Eigenlijk dit hele weekend al. Dit is ook niet voor niets ons beste resultaat in Rusland, ook als je de voorgaande zes jaren bekijkt", legt Horner na de Grand Prix aan onder meer Motorsport.com uit. "Ik ben al met al erg tevreden over het optreden van Max."

In dergelijke gevallen wordt wel gezegd dat een coureur boven zijn materiaal uitstijgt, ziet Horner dat bij Verstappen ook zo? "Nou ja, in feite kan een auto niet harder dan dat een bepaalde coureur er mee kan rijden hè. Maar goed, ik snap het punt wel: we weten gewoon dat Max op een zeer hoog niveau rijdt en we weten ook dat Lewis hetzelfde kan doen bij Mercedes. Vooral die kwalificatieronde van Max was gisteren echt sensationeel. Vandaag bleef hij foutloos, dus ik kan niets anders zeggen dan dat het een heel volwassen optreden was."

Dat volwassen optreden begon trouwens nog wel met een matige start, hetgeen volgens Verstappen nauw samenhing met het gripniveau - of beter gezegd met het gebrek aan grip - aan de rechterkant van de baan. Daarnaast speelde het rubber ook een kleine rol volgens Horner, al heeft Red Bull uiteindelijk wel de juiste keuze gemaakt door op mediums te starten. "Op een zachtere band was de start misschien wel iets beter geweest, maar dan hadden we die eerste stint niet lang genoeg kunnen rekken."

"Met een start op softs hadden we onze positie [ten opzichte van Valtteri Bottas] wellicht wel kunnen vasthouden op weg naar de eerste bocht. Maar richting het einde van die eerste stint waren we dan alsnog kwetsbaar geworden. We hadden misschien niet eens lang genoeg kunnen doorrijden voor die éénstopper. Starten op softs had ons dus niet echt een voordeel gebracht, al had het de fans wel een mooiere race tegen Hamilton opgeleverd", geeft Horner indirect aan dat de gekozen strategie de beste aanpak is gebleken om de zesvoudig wereldkampioen van het lijf te houden.

VIDEO: Robert Doornbos over het maximaliseren van Verstappen in de Red Bull