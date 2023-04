Een ongelukkig getimede pitstop zorgde ervoor dat Russell wegviel aan de voorkant van het veld, waarna Max Verstappen na de herstart met Hamilton afrekende door hem op fraaie wijze buitenom te passeren. De tweevoudig wereldkampioen verdween vervolgens aan de horizon en liet de overwinning daarna niet meer in gevaar komen, ook niet toen er nog een tweede staande herstart kwam.

“De eerste start was redelijk oké, maar George was als een raket weg en knalde gewoon de eerste bocht in”, vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner aan onder andere Motorsport.com. “Max moest aan de kant en had daardoor een mindere tweede bocht, met als gevolg dat Fernando en Lewis naar zijn achterkant konden rijden. Vervolgens stuurde Lewis zijn auto als een vuurpijl de derde bocht in. Opnieuw toonde Max veel geduld door aan de kant te gaan. Vervolgens zagen we een mooi driegevecht aan de voorkant van het veld. Het klonk alsof George niet helemaal gelukkig was met het feit dat Lewis hem aan het pushen was, maar Lewis werd op zijn beurt onder druk gezet door Max.”

“De twee Mercedessen waren snel weg bij de start en erg agressief tijdens de eerste ronde”, vervolgt Horner. “Maar Max was geduldig en liet zich niet van de wijs brengen. Vervolgens kregen de twee Mercedessen het met elkaar aan de stok. George werd naar binnen gehaald voor een pitstop en daarna kwam de rode vlag tevoorschijn. Toen kregen we een rechtstreeks duel tussen Max en Lewis. Max maakte korte metten met hem en vanaf dat moment was het zaak om de race te controleren. Max sloeg een gat van tien seconden ten opzichte van Lewis en was die aan het managen.”

Is Red Bull aan het 'sandbaggen'?

Russell suggereerde na de race dat Red Bull niet voluit ging in Melbourne om te voorkomen dat de FIA maatregelen zou nemen die in het nadeel van het team zouden kunnen uitpakken. Volgens de Brit zou Red Bull in werkelijkheid zeven tienden sneller zijn dan de rest van het veld. “Dat is erg gul van hem”, reageert Horner met een lach. “Zijn team weet maar al te goed hoe het is om zo’n voordeel te hebben. Echter, je bent gedurende een race altijd aan het managen. Bovendien hadden we te maken met een éénstopper, waarbij de eerste pitstop ook nog eens heel vroeg in de race kwam. Dan ben je de rest van de wedstrijd dus bezig om je banden te managen. Overigens deed Checo het beslist niet rustig aan. Die hield niet zeven tienden in de tas, omdat hij zijn werkelijke snelheid niet wilde laten zien. Het veld zat op deze baan echt dichter bij elkaar.”

Horner had veel lof voor Sergio Perez, die vijfde werd nadat hij de wedstrijd vanuit de pitstraat was begonnen. “Hij heeft een fantastische inhaalrace gereden en belangrijke punten voor zichzelf en het team gescoord”, aldus Horner. “Om zo terug te komen door het veld en ook nog eens de snelste ronde te rijden, is een geweldige prestatie.”