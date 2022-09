Horner: "Heb Hamilton nooit kwaliteiten Verstappen horen erkennen"

Zo eenzijdig als de strijd om de Formule 1-wereldtitel van 2022 verloopt, zo spannend was het duel om het kampioenschap in 2021. Max Verstappen en Lewis Hamilton gaven elkaar het hele jaar geen duimbreed toe en pas in de laatste ronde van de laatste race wist de Red Bull Racing-coureur de strijd in zijn voordeel te beslechten. De titel werd echter niet zonder slag of stoot binnengehaald, want gedurende het seizoen vochten Verstappen en Hamilton diverse duels uit - die overigens enkele keren in tranen eindigden. De bijzonder kleine verschillen hebben er volgens Christian Horner ook voor gezorgd dat de titelstrijd vorig jaar ook een psychologisch duel werd. In de ogen van de Red Bull-teambaas heeft Verstappen die strijd gewonnen.

"Ik denk dat Max eerder in het hoofd van Lewis is gekropen. Hij is natuurlijk de zevenvoudig wereldkampioen die alles te verliezen heeft. Max is het jonge broekie die de risico's neemt, die alles geeft en niets te verliezen heeft", beredeneert Horner in de podcast Beyond The Grid. "Sommige van zijn inhaalacties van vorig jaar waren prachtig en je merkte denk ik dat dit begon te irriteren bij Lewis. Nadat Lewis in Silverstone de snelste was in de kwalificatie en Max de sprintrace won, zag je aan Lewis dat hij ietwat gebroken was. Als Max door Copse was gekomen, denk ik dat niemand hem die middag nog had teruggezien. Daardoor hing er ook een ietwat wanhopige sfeer. Er stond veel op het spel en de emoties liepen hoog op, maar ik denk dat het Lewis waarschijnlijk meer raakte dan Max omdat hij meer te verliezen had. Max had alles te winnen."

'Wederzijds respect tussen Verstappen en Leclerc'

Dit jaar koerst Verstappen vooralsnog met speels gemak op zijn tweede wereldtitel af. In Singapore kan hij de titel al veiligstellen, al is hij daarvoor afhankelijk van het resultaat van onder meer Charles Leclerc. De Ferrari-coureur leek aanvankelijk een bedreiging te vormen, maar fouten en technisch malheur voorkwamen dat. Wel merkt Horner op dat de verhouding tussen Verstappen en Leclerc compleet anders is dan die tussen de regerend wereldkampioen en Hamilton. "Er is een verschil, misschien is er een ander soort respect bij Charles. Ze racen al tegen elkaar sinds ze kinderen zijn en er is altijd wederzijds respect geweest", aldus Horner. "Lewis heb ik nooit de kwaliteiten van Max horen erkennen. Natuurlijk zat er dus iets meer venijn in en dat kon je voelen, je merkte dat dit speelde tussen deze twee coureurs."