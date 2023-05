Horner: Verstappen had op harde band naar finish kunnen rijden

Max Verstappen was in Miami weer een klasse apart. Het hele weekend was hij de snelste man op de baan rond het Hard Rock Stadium, alleen betekenden een foutje en een rode vlag aan het einde van de kwalificatie dat hij als negende aan de vijfde race van 2023 moest beginnen. De Nederlander knokte zich in de wedstrijd echter sterk naar voren om in de slotfase van de Grand Prix ook af te rekenen met teamgenoot Sergio Perez, die van pole was vertrokken.

“Het is geweldig om hier voor de tweede keer te winnen en onze vijfde overwinning en vierde één-twee van het seizoen binnen te halen. Vooral gezien het feit dat één van de twee vanaf de negende plek van de grid moest komen, was dit een enorme prestatie”, laat Horner na de race aan onder andere Motorsport.com weten. “Checo begon op de medium band, nadat uit simulaties was gebleken dat medium-hard de snellere strategie was. Max wilde graag de alternatieve strategie, wat inhield dat hij de race aanving op de harde compound. Die strategie was minder snel, maar hij zou ermee in het voordeel zijn geweest als er later in de race een safety car zou komen.”

Een safety car kwam er niet, maar Verstappen wist de strategie niettemin te laten werken door een moordend tempo aan de dag te leggen op de harde band. “Checo deed het goed door de leiding te behouden bij de start, maar Max bleef in zijn kielzog terwijl hij op een efficiënte manier door het veld naar voren sneed”, blikt Horner terug. “Toen Checo in de twintigste ronde naar de pits ging, reed Max nog maar iets meer dan een seconde of anderhalve seconde achter hem. De crux zat hem in de 22 ronden die Max daarna op de harde band reed. Op banden die twintig ronden ouder waren [dan die van Perez] was Max werkelijk indrukwekkend. Hij wist de rondetijden te evenaren die Perez reed en soms zelfs sneller te gaan. En dat is wat hem de overwinning bracht.“

“Nadat hij met nog twaalf ronden te gaan naar de pits was gekomen voor de medium band, zat hij anderhalve seconde achter Checo, maar Max had meer grip. We zagen een hard maar fair gevecht, maar Max had eigenlijk eerder in de race al zijn slag geslagen“, analyseert Horner. Verstappen had op een zeker moment bijna een voorsprong van twintig seconden opgebouwd, waarmee hij zonder positieverlies banden had kunnen wisselen. Toen Perez daar een iets hoger tempo tegenover begon te zetten, zocht Verstappen al snel de pits op. Of de Nederlander ook had gewonnen als het team hem wat langer buiten had gehouden? “Wellicht, maar we zaten nog maar twaalf ronden voor het eind en moesten hem toch een keer naar binnen halen! Nee, ik denk dat dit het optimale moment was voor hem, al hield het wel in dat hij Checo op de baan voorbij moest gaan.”

Als Verstappen op de andere strategie had gereden, was het resultaat in Miami volgens Horner waarschijnlijk niet anders geweest. “Ik denk dat als Max voor de andere strategie was gegaan, hij een vergelijkbare prestatie had neergezet. Hij baalde van zichzelf dat hij een fout had gemaakt in de kwalificatie en geen kans had gekregen om die recht te zetten. Maar hij had veel vertrouwen voor de race en wilde daarin gewoon iets anders doen”, aldus de teambaas, die daar geen enkel probleem mee had. “Het was absoluut een buitengewone prestatie van Max, hoe hij met de banden omging. Ik denk dat hij fluitend het einde had kunnen halen [op de eerste set harde banden].”

Waar Verstappen de race won in het middelste deel van de race, heeft Perez hem vooral verloren in de openingsfase, stelt Horner. “Gedurende de eerste ronden was hij aan het managen, omdat hij nerveus was over de rechter voorband. We zagen dat anderen last kregen van graining, dus hij deed er alles aan om die band te beschermen. Na die eerste tien ronden begon hij te pushen en een voorsprong op te bouwen”, vertelt Horner. “Achteraf gezien had hij misschien harder moeten pushen in het begin van de race, want de medium bleek een vrij goede band te zijn, aangezien Fernando er vrij lang op door kon. Het was een sterke race van Checo, maar het deed hem pijn dat hij tijdens zijn eerste stint geen buffer had opgebouwd die groot genoeg was voor later in de race.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Miami