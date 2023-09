Horner: Verstappen had zich in strijd vooraan kunnen mengen

Nadat de kwalificatie in Singapore voor Red Bull slechter was verlopen dan verwacht, verliep de race juist beter dan voorzien. Max Verstappen en Sergio Perez begonnen als elfde en dertiende aan de Grand Prix van Singapore en kwamen als vijfde en achtste aan de finish. Het resultaat was mogelijk echter nog beter geweest als er in de twintigste ronde van de race geen safety car was geweest, die de coureurs die op de zachte en medium band waren gestart in staat stelde om een ‘gratis’ pitstop te maken. Verstappen en Perez waren op de harde compound aan de wedstrijd begonnen en moesten later in de wedstrijd onder raceomstandigheden banden wisselen.

“We hadden al de verwachting dat de concurrentie hier dichter bij ons zou zitten, maar dat we er op vrijdag zo ver vanaf zouden zitten, kwam voor ons als een verrassing”, blikt Christian Horner in de Red Bull-hospitality terug op het weekend in Singapore. “We kregen de auto gewoon niet in het juiste window en worstelden vooral met onze snelheid over een enkele ronde. En als je de auto niet in het juiste window hebt, voelen de banden verschrikkelijk en werkt eigenlijk alles niet zoals zou moeten.”

“Maar in de race bleken we het wel aardig voor elkaar te hebben”, vervolgt Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “We zagen Max vooral in de laatste stint een heel sterk tempo rijden. We namen echter een strategische gok door de race op de harde compound te beginnen. En die gok zou het beste werken als we een vroege safety car zouden hebben of juist eentje laat in de race. Maar de ronde waarin de safety car nu naar buten kwam, was voor ons waarschijnlijk het slechtst denkbare moment, doordat het de coureurs voor ons een gratis pitstop gaf.”

“We wonnen hierdoor wel een paar posities op de baan, maar de keerzijde was dat we de herstart moesten doen met banden die heel slecht weer op te temperatuur te brengen waren, doordat ze al ruim twintig ronden oud waren. Daarna zagen we de coureurs die een gratis pitstop hadden genoten, één voor één Max inhalen. En vervolgens moesten wij onze pitstop onder normale raceomstandigheden maken, waardoor we nog eens 23 seconden verloren. Maar als je dan kijkt, hoe we weer terug naar voren kwamen, dan was het een erg sterke race.” Verstappen kwam een paar tienden na Leclerc over de streep en was dus zelfs nog bijna vierde geworden, nadat hij na zijn pitstop nog vijftiende lag.

Volgens de simulaties die Red Bull voor de race had uitgevoerd, was zevende het maximaal haalbare, zo doet Horner uit de doeken. “Dat was als de race normaal zou zijn verlopen”, voegt de teambaas toe. Hoofdingenieur Paul Monaghan zei eerder op zondag nog te hopen op een paar safety cars, maar juist een safety car stond een beter resultaat nu in de weg. Horner: “Ironisch genoeg had Max zeker vooraan meegedaan als we een normale race hadden gehad, gezien het tempo dat hij aan het einde van de race had en het feit dat Carlos de boel aan de voorkant ophield doordat de bandenslijtage hem parten speelde. Als je kijkt naar hoe ver Max aan het einde van de race was verwijderd van de leiders en het voordeel van de gratis pitstop wegneemt, dan had Max volop meegedaan.”

‘Moest een keer gebeuren’

Zo kwam er in Singapore een einde aan een indrukwekkende reeks overwinningen. “Het moest een keer gebeuren”, haalt Horner zijn schouders op. “Vijftien zeges op rij is een ongelofelijk record. Sinds vorig jaar juli zijn we maar één keer verslagen. Maar mijn felicitaties aan Ferrari en Carlos. Zij hebben een heel sterke race gereden en verdiend gewonnen. En wij zijn ondertussen weer een stapje dichter bij het binnenhalen van de beide kampioenschappen.” Tot Singapore had Red Bull alle races gewonnen. Of hij er van baalt dat het team geen perfect seizoen meer kan neerzetten met alleen maar overwinningen? “We hadden überhaupt nooit verwacht dat we zover zouden komen”, zegt Horner. Met een lach: “Dat we vijftien keer op rij hebben gewonnen, daar hadden we voorafgaand aan dit seizoen nooit van durven dromen. En dat Max er tien achter elkaar heeft gewonnen, is gewoon waanzin. Statistieken doen er niet toe in de Formule 1, maar op deze twee zijn we stiekem wel heel trots. We hebben een record verbroken dat sinds 1988 stond. Dat toont nog maar eens hoe moeilijk het is om het op het niveau te komen dat wij dit jaar hebben bereikt.”

Horner heeft er ondertussen vertrouwen in dat Singapore een one-off zal zijn. “In de afgelopen achttien maanden hebben we waarschijnlijk niet zo’n moeizaam weekend gehad als hier. Het was in elk geval de lastigste zaterdag. In de race was de auto namelijk redelijk sterk. In Suzuka wacht ons echter een totaal andere lay-out. Dat is een compleet ander type circuit. Hopelijk kunnen we volgend weekend in Japan weer competitief zijn.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore