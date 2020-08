Horner: "Verstappen heeft geen ervaren teamgenoot meer nodig"

Verstappen had vanaf zijn promotie in 2016 tot het eind van 2018 een geduchte teamgenoot aan zijn zijde in de persoon van Daniel Ricciardo. Beide heren konden het naast het asfalt prima met elkaar vinden en leken elkaar op het asfalt naar een hoger niveau te stuwen. Of zoals Horner aangeeft tijdens de F1 Nation Podcast. "Ik denk dat Max veel van Daniel heeft geleerd."

Dat betekent echter niet dat Verstappen anno 2020 nog steeds garen zou spinnen bij een ervaren man in de andere Red Bull-bolide. "Als je kijkt naar het niveau waar Max nu op zit, dan maakt het volgens mij niets meer uit wie je naast hem zet. Hij kijkt erg kritisch naar zichzelf en kan zichzelf op die manier wel naar een hoger niveau stuwen. Hij wil altijd beter en heeft inmiddels ook vijf jaar Formule 1-ervaring op zak, waardoor hijzelf eigenlijk onze teamleider is geworden."

Eén van de moeilijkste zitjes in de Formule 1

Dit totaalplaatje van Verstappen maakt wel dat diens teamgenoot Alexander Albon volledig ondersneeuwt. Net zoals dat in de eerste seizoenshelft van vorig jaar het geval was met Pierre Gasly. Na het vertrek van Ricciardo heeft Red Bull nog geen nieuwe teamgenoot op Verstappens maat kunnen vinden. Het zegt wellicht iets over de coureurs in kwestie, maar laat volgens Horner vooral zien dat het om één van de moeilijkste zitjes in de Formule 1 gaat. "Wie een zwaardere taak heeft, Valtteri Bottas of Alex? Nou ja Valtteri heeft in ieder geval meer ervaring dan Alex, dus dat maakt wel een verschil."

"En Max is misschien wel de sterkste coureur van dit moment, dus het zou voor iedereen een zware opgave zijn [om tegen hem te strijden]. Alex is nog steeds jong en onervaren, hij heeft nog maar net zes races achter de rug in zijn tweede F1-seizoen. Maar we zien wel veel potentie in hem. Op zondag is zijn racecraft bijvoorbeeld goed. We denken dat het een kwestie van tijd is voordat alles samenvalt. Maar dit blijven waarschijnlijk wel de moeilijkste zitjes in de Formule 1 ja, naast Max en Lewis."