Horner: "Verstappen en engineer Lambiase soms net een oud stel"

Max Verstappen kreeg in de slotfase van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya van engineer Gianpiero Lambiase te horen dat hij drie waarschuwingen had gekregen voor het overschrijden van de track limits. Lambiase gaf zijn coureur de opdracht om de auto binnen de lijnen te houden om een tijdstraf van vijf seconden te voorkomen. Desondanks vroeg de Nederlander zijn engineer naar de snelste ronde van de race op dat moment, evenals zijn eigen snelste tijd. Lambiase gaf de antwoorden, maar met hoorbare tegenzin. Niet veel later noteerde Verstappen een 1.16.330, de snelste ronde van de race. Lambiase klonk niet blij toen Verstappen toch het risico nam. "Kun je de race nu binnen de witte lijnen uitrijden?", vroeg hij aan Verstappen. Hij antwoordde: "Ja, ja."

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner hoort dat gekibbel op de boordradio tussen Verstappen en Lambiase er van tijd tot tijd bij. "Hij en zijn engineer hebben een band als een oud getrouwd stel", grapt Horner in gesprek met Sky Sports. "Je kon ze op de boordradio horen, het is alsof ze het oneens waren over welke programma ze wilden kijken. Hij had drie waarschuwingen, daarna zou een tijdstraf volgen. Als er een safety car was geweest, had dat extreem pijnlijk kunnen zijn", legt de Brit uit waarom Lambiase liever niet had gezien dat de Nederlander het risico voor één bonuspunt nam. "De engineer probeert Max in bedwang te houden en zegt: 'Neem geen risico, bereik gewoon de finish en blijf binnen de lijnen.' Max was er volgens mij niet van op de hoogte dat hij over die limieten ging, hij wilde gewoon dat extra punt voor de snelste ronde."

Horner is van plan om het er met Verstappen over te hebben, maar gezien de situatie - Verstappen domineerde de race en gaat fier aan de leiding in het kampioenschap - zal het geen al te serieus gesprek worden. "Hij zit in de auto, hij weet... Natuurlijk zullen we het erover hebben. Als het een situatie was waarin er meer te verliezen was, zouden we een stevig gesprek aangaan. Maar het enige wat wij kunnen doen, is hem de informatie geven. Wat hij met die informatie doet, daar heeft hij controle over."

Video: Verstappen krijgt waarschuwing van engineer Lambiase tijdens GP Spanje