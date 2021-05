Het Formule 1-seizoen 2021 is vier races oud en nu al lijkt duidelijk dat de titelstrijd voornamelijk zal gaan tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Eerstgenoemde won al drie races en staat met 94 punten bovenaan in de titelstrijd, zijn concurrent van Red Bull Racing won de andere race en kijkt tegen een achterstand van 14 punten aan. Opvallend, aangezien Red Bull in de openingsfase van het seizoen over een stabielere en misschien wel iets snellere auto leek te beschikken dan Mercedes. Daarnaast valt ook de foutenlast op: Hamilton ging flink in de fout op Imola, terwijl Verstappen punten verspilde met foutjes in Bahrein en Portugal.

De uitspraken van Hamilton dat Mercedes niet kan blijven rekenen op fouten van anderen in de strijd om de wereldtitel doen volgens Red Bull-teambaas Christian Horner weinig met Verstappen. “Max zal zijn zegje op het asfalt doen”, vertelde hij in gesprek met ESPN. “Lewis is ook in staat om een significante fout te maken, zoals we in Imola zagen. Hij had daar heel veel geluk dat hij geen ronde achterstand opliep en een grotere prijs voor zijn fout betaalde. Ze kunnen allemaal fouten maken en we zitten nu in een fase van het kampioenschap dat er weinig druk is. Zodra we richting de beslissende fase gaan, worden fouten kostbaarder. Als er vijf races te gaan zijn en het verschil in punten is hetzelfde als nu, dan begint de druk op te lopen. Dat geldt nu nog niet.”

Een belangrijke vraag is dan ook of Verstappen in staat is om met die druk om te gaan. De 23-jarige coureur heeft weliswaar elf Grands Prix gewonnen, maar de druk die een rijder in die situatie treft is toch iets anders dan als de wereldtitel op het spel staat. Dit jaar lijkt namelijk de eerste keer te worden dat hij zich echt in die strijd kan mengen en op dat vlak komt hij mogelijk toch wat ervaring tekort ten opzichte van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Toch hoeft dat volgens Horner geen nadeel te zijn. “Volgens mij heeft hij die jeugdige bravoure en hij heeft niets te verliezen. Iedere keer dat ik hem om heb zien gaan met een moment van grote druk, heeft hij bewezen dat hij dat heel goed aan kan. Er bestaat bij mij geen twijfel dat hij ermee om kan gaan zodra de kans komt.”