Horner: “Binotto stond bij Ferrari onder gigantisch veel druk”

Ferrari leek dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer voor de wereldtitel mee te kunnen strijden, maar de Scuderia maakte gedurende het seizoen te veel fouten, terwijl de betrouwbaarheid van de motor ook te wensen overliet. Red Bull boekte na een tegenvallende seizoensstart ondertussen goede progressie met de auto, waardoor een initiële achterstand in het kampioenschap kon worden omgebogen in een ruime voorsprong. Door het teleurstellende verloop van het seizoen kwam de positie van Mattia Binotto steeds verder onder druk te staan bij Ferrari. Ruim een week na de laatste race in Abu Dhabi werd bekend dat de Italiaan zelf ontslag had genomen.

“In alle eerlijkheid, Mattia heeft heel goed werk geleverd voor Ferrari door een zeer competitieve auto en motor te bouwen. Zeker als we het over dit jaar hebben”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner vrijdag voorafgaand aan het FIA-gala over het opstappen van Binotto. “Alleen liep het operationeel niet altijd even lekker.”

“Hij heeft een groot deel van zijn carrière en leven aan Ferrari gewijd, dus ik weet zeker dat het een zeer lastige beslissing voor hem is geweest om na zo’n lange tijd het team te verlaten”, vervolgde de Brit, alvorens de link te leggen met de enorme druk waarmee de hoofdverantwoordelijke voor het Ferrari Formule 1-team te maken krijgt. “Je hebt bij dat team natuurlijk te maken met gigantisch veel druk, aangezien het haast een nationaal team is en een fabrieksteam. Ik denk dat het de zesde Ferrari-teambaas wordt waarmee ik straks aan tafel zit, sinds ik bij Red Bull Racing ben. Het is echt een baan waar heel veel druk bij komt kijken.

‘Ons seizoen telde 21 races’

Horner nam bij het FIA-gala de bokaal voor de winnende constructeur in ontvangst. Terugkijkend op het gevecht met Ferrari, zei hij: “Ze hadden aan het begin van het seizoen een snellere auto dan wij. Maar we waren in staat om binnen schootsafstand te blijven, en dat was heel belangrijk. Eigenlijk telde ons seizoen maar 21 races, doordat we in de eerste race een dubbele DNF noteerden. Het was vervolgens zaak om bij ze in de buurt te blijven.”

Horner wijst het weekend in Imola als kantelpunt aan. “Om daar de sprintrace te winnen en vervolgens eerste en tweede te worden in de Grand Prix en Ferrari zo op eigen bodem te verslaan, dat was psychologisch een erg belangrijk moment voor ons, en mogelijk ook voor hen. En doordat we daarna de auto verder ontwikkelden en verbeterden, en wat gewicht van de wagen wisten te halen, werden wij vervolgens steeds sneller.”