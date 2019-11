Horner lovend over nieuwe inhaalrace Albon: "Erg goede inhaler"

Albon is sinds zijn promotie richting Red Bull Racing nog iedere race in de top-zes geëindigd. Op het Circuit of the Americas leek deze reeks een halt te worden toegeroepen door een touché in de eerste bocht. "Alex was daarbij gewoon een slachtoffer van de omstandigheden. Ik denk niet dat hij ook maar iets anders had kunnen doen om dat contact te vermijden", zegt Horner tegen Motorsport.com over dat incident. Albon moest door het voorval noodgedwongen vroeg stoppen en kon dus - niet voor het eerst bij Red Bull - aan een inhaaljacht beginnen.

"We moesten de voorvleugel vervangen en toen hij weer naar buiten kwam, lag hij een behoorlijk stuk achter de rest van het veld", zag ook de Britse teambaas. "Maar hij was over een groot aantal ronden de snelste man op de baan en sneed daarna erg soepel door het veld heen, fenomenaal." Een buitenstaander met iets meer kritisch vermogen zou kunnen aandragen dat Albon bovenal deed wat je van hem mag verwachten. Hij beschikt immers over één van de snelste auto's en moet dus altijd in de top-zes kunnen eindigen.

Toch is dat volgens Horner te kort door de bocht. Zo is het contrast met Pierre Gasly, die vaak bleef hangen in het verkeer, groot. "Hij heeft Carlos Sainz volgens mij wel drie keer ingehaald, ook omdat wij op een andere strategie zaten. Maar hij is zeer doortastend in zijn inhaalacties en kan zo vrij efficiënt door het veld heen komen." Albon heeft duidelijk weer indruk gemaakt op Horner en zichzelf daarmee een goede dienst bewezen voor 2020. De vraag is dan vooral wanneer die aankondiging nou eens komt. "Hij doet het erg goed. Maar wij hebben geen haast, alle coureurs [van Red Bull en Toro Rosso] staan namelijk al onder contract voor volgend jaar. We zullen onze tijd nemen en op een geschikt moment pas conclusies trekken."

Met medewerking van Jonathan Noble