Horner lovend over Albon: “Hij verdient zijn stoeltje”

Horner heeft tot op heden altijd vierkant achter Albon gestaan, ook op de momenten dat de Britse Thai het moeilijker had en zijn prestaties in de RB16 ver achterbleven bij die van Verstappen. Een veelgehoorde klacht over Albon is dat hij niet voldoende rugdekking zou geven aan Verstappen, waardoor de Nederlander vaak alleen staat in zijn strijd tegen de twee Mercedes-coureurs. Horner is er echter van overtuigd dat op dit moment de juiste man achter het stuur van de tweede Red Bull zit.

“Hij heeft de afgelopen drie races veel progressie geboekt”, schrijft Horner over Albon in een column op de Red Bull-site. “Alex is een diepe denker en iemand die zeer hard werkt. Zijn analytisch vermogen is super en hij is altijd erg eerlijk in zijn feedback. Daarnaast is hij een harde racer die goed met zijn ellebogen kan werken, wat een van de redenen is waarom hij een Red Bull-coureur is. Hij is ook iemand die niet van opgeven weet en zich altijd terug zal proberen te vechten, ook als de situatie er heel slecht voor hem uitziet, en dat is wat we verwachten van onze rijders.”

“Kijk naar zijn inhaalacties op Daniel Ricciardo en Sergio Perez op Mugello, die hem een podiumplek hebben opgeleverd”, vervolgt Horner zijn lofzang. “Daniel is een van de hardste racers die er is en er stond behalve een podiumplaats ook een tattoo voor Cyril [Abiteboul, de teambaas van Renault] op het spel, dus hij zou zich zeker niet zomaar gewonnen geven. Alex' inhaalactie buitenom in de eerste bocht getuigde van enorme moed en vaardigheid.”

Horner hoopt dat derde plek in de Grand Prix van Toscane de coureur uit Londen een boost zal geven. “Het podium zal goed zijn voor Alex”, verwacht de Red Bull-teambaas. “Het is belangrijk voor een coureur om te denken dat je iets kan, maar het is pas als je daadwerkelijk op het podium hebt gestaan of een race hebt gewonnen, dat je echt weet dat je het kan. Het gaat om dat besef en ik hoop dat het zijn vertrouwen goed doet en dat hij met opgeheven hoofd rond gaat lopen, want hij verdient het stoeltje en hij verdient zijn plek in de Formule 1.”

Horner benadrukte ook dat de overwinning van AlpaTauri-rijder Pierre Gasly in de Italiaanse Grand Prix op Monza niets veranderd aan de rijderssituatie bij Red Bull. “Dat was geweldig voor Pierre, maar voor ons verandert het niet echt iets”, aldus Horner, die daarbij opmerkt dat de Fransman prima op zijn plek is bij het voormalige Toro Rosso. “AlphaTauri is tegenwoordig meer een zusterteam dan een opleidingsteam, dus ze hebben iets andere ambities dan voorheen. Het hebben van een coureur met ervaring en talent zoals Pierre, past daar uitstekend bij.”