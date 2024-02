Waar onder andere ontwerper Adrian Newey eerder nog had verklaard dat de auto niet een revolutie, maar eerder een evolutie van de RB19 zou zijn, bleek tijdens de presentatie dat de nieuwe bolide toch flink onder handen is genomen ten opzichte van z'n voorganger. Teambaas Christian Horner is blij met alle innovaties en looft het team. "Als je naar de details van de auto kijkt, dan zijn er echt voortreffelijke details te zien", aldus de Brit. "Ze willen de auto constant doorontwikkelen. Er is geen zelfgenoegzaamheid, ze blijven de grenzen verleggen."

Het is opvallend dat Red Bull de auto zo heeft aangepast, aangezien vorig jaar op een race na alles werd gewonnen. "Technisch gezien was er dus nog ruimte voor verbetering", lacht Horner. "Maar de regels zijn stabiel en dus verwachtten we al dat het veld steeds meer op elkaar zou gaan lijken. We zien dat veel teams zich hebben laten inspireren door de RB19 en we vermoeden dat nog meer teams dat gaan doen. Daarom denk ik dat ons team fantastisch werk heeft geleverd met de RB20. Ze zijn niet op hun lauweren gaan rusten en hebben de grenzen opnieuw verlegd." De teambaas houdt nog wel een slag om de arm als het gaat om verwachtingen: "We kunnen pas op de baan zien waar we vergeleken met de rest van het veld zitten."

Opvallend genoeg zijn onder andere de sidepods van de RB20 flink anders dan die van de RB19. Dat onderdeel is juist iets wat de concurrenten van de RB19 over hebben genomen. "Het is een hele nieuwe innovatie en ik denk dat de komende tijd daar goed naar gekeken gaat worden. Het laat zien hoe creatief het team is", vertelt de opgewekte Horner. "Hier zie je een paar van de oplossingen die zij hebben bedacht. Het is dus geen conservatieve keuze, maar er zitten heel veel innovaties op."

Geen tactische keuze

Waar veel teams de auto meer op de RB19 laten lijken, lijkt Red Bull juist de stap richting het Mercedes-concept te zetten. Horner legt uit waarom zijn team een andere weg is ingeslagen: "Het is gebaseerd op de performance die we uit de simulaties hebben gezien. Natuurlijk, de auto ziet er op bepaalde gebieden anders uit."

Ondanks dat de verwachtingen van het nieuwe concept hoog zijn, is Horner voorzichtig: "De stopwatch gaat straks laten zien of het werkt, maar als het virtueel gezien niet had gewerkt hadden we dit niet gedaan."