Horner: “Lawson in diepe gegooid, maar zal het goed doen”

Liam Lawson kreeg na de tweede vrije training voor de Dutch GP te horen dat hij aan de vooravond van zijn Formule 1-debuut staat. De Nieuw-Zeelander maakt het weekend op Zandvoort af als vervanger van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. De Australiër brak bij een crash in de Hugenholtzbocht zijn middenhandsbeentje.

De 21-jarige Lawson, die dit jaar om de titel strijdt in de Japanse Super Formula, reed vorig seizoen in de Formule 2 al op Zandvoort en heeft derhalve al enige kennis over het duinencircuit. Bovendien heeft hij al wat F1-ervaring, met deelnames aan de Abu Dhabi-test in 2021 en 2022. In laatstgenoemd jaar werkte hij ook enkele vrije trainingen af voor zowel AlphaTauri als Red Bull Racing.

Christian Horner weet dat Lawson in het diepe wordt gegooid. “Maar daarom is hij hier”, vult de Red Bull-teambaas aan bij Sky Sports. “Liam is de reservecoureur van beide teams, precies voor een scenario als dit. Hij wordt in het diepe gegooid, met slechts één vrije training in een auto waarmee hij volgens mij nog niet eerder heeft gereden. Daarna volgt al meteen de kwalificatie, op één van de moeilijkste circuits. Dit is de Formule 1. Je krijgt je kans; het ongeluk van de één is het geluk van de ander. Ik weet zeker dat hij het goed zal doen.”

Jonathan Eddolls van AlphaTauri sluit zich daarbij aan. “Terwijl Daniel herstellende is, verwelkomen we Liam terug in het team om in zijn auto te rijden. Deze keer is het alleen wel onder veel competitievere omstandigheden”, reageert de chief race engineer van het Italiaanse team. “Het is allemaal heel snel gegaan, maar Liam heeft laten zien er meer dan klaar voor te zijn om de uitdaging aan te gaan en het hele team staat achter hem.”

Video: De crash van Ricciardo op Zandvoort