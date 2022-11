Voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico bereikten de FIA en Red Bull Racing overeenstemming over de strafmaat voor hun overtreding van het budgetplafond in 2021. Het team gaf vorig jaar 1,8 miljoen pond meer uit dan de toegestane 145 miljoen dollar, iets wat volgens het team komt door een verkeerde interpretatie van enkele uitzonderingen. Uiteindelijk moet Red Bull een boete van 7 miljoen dollar betalen aan de FIA, terwijl het de komende 12 maanden tien procent in mindering krijgt op de toegestane aerodynamische ontwikkeling. Volgens teambaas Christian Horner is dat een 'draconische' straf. Wel is hiermee een einde gekomen aan de slepende kwestie, die eind september in Singapore begon met geruchten dat Red Bull zich niet aan het budgetplafond gehouden zou hebben.

Horner heeft altijd fel gereageerd op de beschuldigingen, die hij aanvankelijk lasterlijk noemde omdat er nog geen officiële informatie bekendgemaakt was. Pas negentig minuten na de GP van Japan, toen Max Verstappen zijn tweede wereldtitel veiligstelde, kreeg Red Bull officieel te horen van de overtreding. Een dag later werd het nieuws met de rest van de wereld gedeeld. In Mexico blikte Horner terug op de uitspraak van de FIA, waarbij hij verklaarde dat hij verwacht dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van het lekken van de overtreding. "De beschuldigingen die in Singapore werden gedaan waren extreem vervelend voor al onze medewerkers, onze partners en iedereen die betrokken is bij Red Bull. Iedere vorm van een lek is zeer zorgwekkend. We verwachten dat hier nog naar gekeken wordt", zei Horner.

Waarom Red Bull het overbodig vindt om excuses te maken

Voordat Red Bull een Accepted Breach Agreement overeenkwam met de FIA, spraken diverse Formule 1-teams uit dat er stevige maatregelen moesten volgen als de overtreding waarheid zou zijn. Zo schreef McLaren Racing CEO Zak Brown zelfs een brief naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-topman Stefano Domenicali waarin hij een overtreding van het budgetplafond omschreef als valsspelerij. Horner antwoordde daar in Austin weer met stevige bewoordingen op. Na de uitspraak van de FIA vindt Horner dat Red Bull zich niet hoeft te verontschuldigen, maar dat de concurrenten dat eigenlijk wel moeten doen vanwege de claims die zij de voorbije weken hebben uitgesproken.

"We accepteren het dat er nog lessen te leren zijn. Mogelijk hebben we fouten gemaakt met wat wij hebben ingediend, maar achteraf gezien kan iedereen een specialist zijn", voegt Horner toe. "Er was echter geen intentie en we zijn niet oneerlijk geweest. Ook was er absoluut geen sprake van valsspelen, zoals in bepaalde beschuldigingen werd gezegd. Ik vind dus niet dat we ons moeten verontschuldigen. Ik denk dat er lessen geleerd zijn, iedereen kan hier iets van opsteken. Wij hebben onze klappen publiekelijk gekregen door de aantijgingen die door andere teams zijn uitgesproken. Onze coureurs zijn op circuits uitgejoeld en de reputatieschade die we hebben opgelopen door de beschuldigingen is significant. Het moment is aangebroken om daar een einde aan te maken."