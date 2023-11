Horner legt uit hoe Verstappen na moeizame trainingen pole pakte in Abu Dhabi

Op de boordradio klonk na de pole-position van Max Verstappen flinke tevredenheid van de kant van teambaas Christian Horner. Niet vanwege die 32ste F1-pole, maar omdat de Brit een weddenschap had gewonnen van adviseur Helmut Marko. "Je hebt me net aan 500 euro van Helmut geholpen!", grapt Horner over een weddenschap met de Oostenrijker. Hij had namelijk gewed dat Verstappen, na de tegenvallende vrije trainingen, niet op de eerste startrij zou komen te staan. "Dat is voor mij het geweldigste resultaat van het jaar!", lacht hij tegenover Viaplay. Het is volgens hem namelijk erg lastig om geld van Marko af te troggelen met zo'n weddenschap. "Dat was dus een mooie pole-position."

Video: Horner blij na winnen weddenschap Marko

Waar Marko er dus weinig vertrouwen meer in had, geloofde Horner wel in een eerste startrij. Na de trainingen leek het ook lastig te worden, maar in Q3 had de 26-jarige Nederlander al genoeg aan zijn eerste ronde om de twaalfde pole van 2023 te veroveren. "We konden in de eerste run in Q1 al zien dat we weer meededen", legt Horner uit waar die snelheid dan toch weer vandaan kwam. "We hebben vannacht wat veranderingen doorgevoerd. De auto was in de warmere omstandigheden van VT3 wat meer disconnected. Toen zijn we dus meer teruggegaan naar de instellingen van gisteren. De monteurs hebben geweldig werk geleverd, net als Max."

Dat was een hele verbetering ten opzichte van de twee vrije trainingen – hij stond zijn auto in VT1 af aan Formule E-kampioen Jake Dennis – waarin Verstappen regelmatig klaagde dat de RB19 te hevig stuiterde. "We kregen de auto weer in een window waarin de auto en Max tevreden waren. Toen kwamen de rondetijden", verklaart de Red Bull-teambaas. "Een geweldige prestatie van hem dus."

Met de kwalificatie achter de rug gaat de focus nu naar de race. Daar zijn nog de nodige vraagtekens over het tempo van de teams, aangezien er in VT2 geen representatieve runs zijn gereden door twee rode vlaggen die de sessie flink verstoorden. Toch heeft Horner, op basis van de runs in VT3 op een warmere baan, goede hoop. "We deden in VT3 een racerun, niemand had dat nog echt. Het is nog een beetje het onbekende, maar het is geweldig dat we van de pole starten, zijn vierde op rij hier. Fantastisch."

Perez 'erg competitief'

Datzelfde kon niet helemaal gezegd worden van Verstappens teamgenoot, Sergio Perez. Hij had even de vijfde tijd in handen, maar moest die weer afstaan vanwege het overschrijden van de track limits. Zodoende start de Mexicaan morgen van de negende positie. Over het resultaat van Perez had Horner niet gewed met Marko, maar hij vindt het wel 'jammer' dat het opnieuw geen probleemloze sessie was. "Hij had veel verder op de grid moeten staan als hij die ronde niet was verloren door de track limits, want zijn rondetijden op gebruikte banden waren erg competitief", stelt Horner. "Het is in ieder geval een circuit waar je kunt inhalen en we rijden zeker met minder downforce dan enkele concurrenten", ziet Horner genoeg kansen voor Perez in de race. "Ik denk dat hij morgen goede vooruitgang zal boeken."