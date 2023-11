Horner legt opmerkelijke Q2-strategie Perez in F1 Las Vegas uit

Wanneer er nog minder dan vier minuten te gaan zijn, rijdt Sergio Perez naar binnen terwijl andere coureurs juist naar buiten rijden voor hun laatste run. "We zijn best vroeg klaar zo, of niet?", vraagt Perez zich op de boordradio af, voordat hij de pitstraat induikt. Met de sterke baanevolutie was timing cruciaal en juist daarop ging het dus fout voor de Mexicaanse Red Bull-coureur, aangezien meerdere coureurs hun tijd verbeterden terwijl hij binnen stond en toekeek hoe hij tot de twaalfde plek terugzakte.

Het was opnieuw een tegenvaller voor Perez, die dit keer dus geen problemen had met de banden maar met de strategie in de kwalificatie. "Hij ging een beetje vroeg", legt teambaas Christian Horner in gesprek met Sky Sports F1 uit. "We namen maar drie sets mee naar de kwalificatie en om te voorkomen dat hij in de laatste ronde in het verkeer zou komen vast te zitten, ging hij wat vroeg naar buiten en kwam hij slechts een tiende van een seconde tekort."

Zelf spreekt Perez van geluk dat hij überhaupt Q2 wist te bereiken, maar deze strategie is in zijn ogen wel iets wat binnen het team besproken moet worden. "Dat was eigenlijk vanaf het begin onze strategie", stelt Perez. "En dat heeft ons op deze baan helaas verrast. Dat is dus iets wat we intern moeten bespreken, om te begrijpen wat er is gebeurd. We hadden al geluk dat we in staat waren om door Q1 te komen. Er zijn dus genoeg zaken die we op basis hiervan kunnen analyseren."

Als 'King of the Streets' kan Perez uiteraard nog wel enkele posities winnen in de race. 50 ronden zullen er gereden worden op het 6,201 kilometer lange stratencircuit, waar inhaalacties goed mogelijk moeten zijn dankzij de lange rechte stukken. Perez rekent op een 'zeer interessante' race. "Er kunnen veel dingen gebeuren", weet hij immers ook met al zijn ervaring. "We zullen dus wel zien wat we er morgen van kunnen maken." Een voordeel voor Perez is dat Carlos Sainz op de tweede plaats kwalificeerde, maar een gridstraf van tien plaatsen heeft. Daardoor schuift Perez door naar de elfde startplek, achter Lewis Hamilton die eveneens uitgeschakeld werd in Q2.

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas