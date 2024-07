Horner legt 'hele vreemde' F1-race voor Max Verstappen en Red Bull uit

Max Verstappen heeft de Britse Grand Prix als tweede afgesloten. De Nederlander verschalkte Lando Norris in de openingsronde, maar viel daarna terug in de eerste stint. Ook op intermediates ging het nog niet van harte, maar in de laatste stint op de harde band kreeg de RB20 ineens de geest. Verstappen liet na afloop weten dat hij bij vlagen aan P5 of P6 dacht, waardoor er met een tweede plek het maximale uit is gehaald. De correcte strategische keuzes op het juiste moment maken, was van doorslaggevend belang, al neemt dat de vraag niet weg waarom Red Bull tot aan de laatste stint snelheid tekortkwam.

"Het was een erg vreemde race", laat Christian Horner op die vraag van Motorsport.com weten. "Op mediums leek Mercedes de boel onder controle te hebben. Ze waren sneller dan McLaren en wij zakten aan de achterkant juist wat weg. We werden ingehaald door Lando Norris en Oscar Piastri en op een gegeven moment kwam zelfs Carlos Sainz eraan. De call om naar intermediates te gaan, was perfect en daarna was de out-lap van Max ook heel goed. Hij was alleen al vijf seconden sneller in de middensector, waardoor hij weer voor Piastri en Russell kwam. Maar de drie of vier ronden daarna waren we nergens... Het leek wel alsof die ene extra ronde op de intermediates ons echt pijn heeft gedaan. Toen de dingen rustig werden en het circuit weer goed genoeg bleek voor slicks was Max ineens de snelste man op de baan. De call om naar de harde band te gaan was goed en daarna was Max iedere keer een halve seconde sneller dan de rest in de middensector. Hij pakte Lando en met nog één of twee ronden meer had hij Lewis misschien ook nog wel kunnen pakken."

Het maakt de Britse Grand Prix een lastige race om te analyseren, ook voor de teams. "We hebben enorm veel data en informatie om te analyseren en om te bekijken waar die enorme fluctuaties precies vandaan kwamen. Op verschillende momenten leken namelijk verschillende auto's het snelst. Het begon met Mercedes, daarna had McLaren alles onder controle en in de tweede helft van de race kwam Max juist opzetten en had hij de race nog bijna gewonnen... Voor de fans en voor jullie als journalisten is dat fantastisch, maar voor ons is er veel om te begrijpen waar de schommelingen vandaan zijn gekomen."

Bandentemperatuur de verklaring voor een atypische race?

Het lijkt symptomatisch voor een veld dat in elkaar schuift, maar Horner heeft een andere verklaring. "Ik denk dat het allemaal om de banden draaide. Het gaat er volledig om hoe de banden op een bepaald moment werkten, dus of het warm of koud was. Daar komt nog bij dat verschillende auto's op een andere manier met de banden om zijn gegaan. Vandaag heb je dat in extreme mate gezien doordat het circuit eerst droog was, toen nat werd en daarna weer droog werd." Horner geeft ermee aan dat de snelheid van teams afhankelijk was van wie op welk moment de banden in het juiste window kreeg. McLaren was dat in natte omstandigheden omdat ze met meer downforce reden, terwijl Red Bull pas aan het einde van de race geschikte weers- en baanomstandigheden kreeg voorgeschoteld. "In een normale, droge race zou het hier heel dicht bij elkaar hebben gezeten. Iedereen in de top-vijf, of eigenlijk de hele grid, zal nu heel extreem gaan kijken waarom ze snel waren in een bepaalde fase van de race."

Onderaan de streep heeft Mercedes aan het langste eind getrokken, waarover Horner met een lach stelt: "Als ook maar iemand de pace van Mercedes vandaag kan verklaren, dan doet die het heel goed. Maar Mercedes is eigenlijk altijd goed geweest in koele omstandigheden", geeft de Red Bull-teambaas alsnog een verklaring. Het snijdt hout, aangezien Mercedes ook in het koude Montreal sterk was en wellicht had moeten winnen. "George leek het hier onder controle te hebben, maar toen kwam Lewis echt tot leven toen het begon te regenen. De McLarens kwamen in die fase nog meer tot leven, dus het veranderde continu. Eigenlijk zou je verwachten dat Max in die natte omstandigheden juist de snelste was geweest, maar toen had hij het nog lastig. En toen het droog werd hadden wij de snelheid juist weer te pakken. Er is dus enorm voor om onder de loep te nemen voor iedereen."

