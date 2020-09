Lay-out Sochi accentueerde problemen Albon, aldus Horner

De RB16 is een lastige auto om mee te rijden gebleken, maar waar Verstappen nog tot goede resultaten weet te komen, blijft Albon het moeilijk hebben met de auto. In de Grand Prix van Toscane pakte Albon echter zijn eerste podium voor Red Bull, waarmee hij de problemen eindelijk de baas leek te zijn, maar in Rusland ging het wederom uiterst moeizaam. In de kwalificatie was hij meer dan een seconde langzamer dan Verstappen, in de race werd hij slechts tiende, al hielpen een gridstraf voor een versnellingsbakwissel en een vroege pitstop hem niet.

“Alex heeft het moeilijk met een paar eigenschappen van de auto. Hij worstelt daarmee en dit werd nog eens geaccentueerd op dit type circuit, met korte bochten en flinke rempunten”, legt Horner het tegenvallende optreden van Albon in Rusland uit aan onder andere Motorsport.com. “Tijdens het tweede deel van de race kwam hij redelijk goed terug, maar alles bij elkaar was het duidelijk geen makkelijk weekend voor hem. Na die podiumplaats van twee weken geleden had hij hier waarschijnlijk een van zijn zwaarste races, dus dat was jammer.”

Horner heeft goede hoop dat het team Albon snel een auto kan geven waarmee hij beter uit de voeten kan. “We zijn er inmiddels achter wat enkele van de problemen die we hebben met de auto veroorzaakt”, zegt Horner. “We werken er nu natuurlijk hard aan om die zaken aan te pakken en hopelijk zijn we in de resterende races in staat om stappen te maken en de auto op die punten te verbeteren.”

Met medewerking van Jonathan Noble