Horner: "Norris alleen op medium band sneller dan Verstappen"

Voor de achtste keer op rij dit seizoen was Max Verstappen niet in staat om een Grand Prix winnend af te sluiten. De coureur van Red Bull Racing finishte in de straten van Singapore op de tweede plaats achter titelrivaal Lando Norris, een resultaat dat voor Christian Horner toch als een overwinning voelt.

"Allereerst moet ik Lando Norris en McLaren feliciteren, ze hadden een erg sterke auto dit weekend", trapt Horner na een vraag van Motorsport.com af. "Vooral in de eerste stint [op de mediums] waren ze erg snel. Ik denk dat we er op de harde band beter voorstonden, maar dan is het gat natuurlijk al veel te groot, op een circuit waarop het sowieso erg moeilijk inhalen is. Als je de klok terugdraait naar vrijdagavond... Als je toen had gezegd dat we ons op de eerste rij zouden kwalificeren en de tweede plaats zouden pakken - met een aanzienlijke voorsprong op de rest van het veld - dan had ik daar meteen voor getekend."

Hoewel het gat naar de nummer drie Oscar Piastri inderdaad aanzienlijk was - de tweede McLaren-coureur finishte op ruim twintig seconden van Verstappen - was het verschil tussen Norris op P1 en Verstappen op P2 minstens even groot. Toch maakt Horner zich daar weinig zorgen over. "Lando lag enorm ver voor, vooral op de medium band. Maar op de harde band liet hij niet zoveel zien, en in de rest van het veld heb ik geen enkele auto gezien die sneller was dan die van Max."

Christian Horner en Max Verstappen. Foto door: Red Bull Content Pool

Waar tevredenheid over de prestatie van Verstappen overheerst en een goede basis vormt om op voort te bouwen, daar was de race van Sergio Pérez in Singapore niet echt om over naar huis te schrijven. De Mexicaan finishte op P10 en droeg zo maar weinig bij aan het puntentotaal van Red Bull. "Checo had een goede eerste ronde", neemt Horner het voor zijn coureur op. "Hij kwalificeerde zich niet op een positie die bij hem past en hij had in de race echt moeite om in te halen. Hij had een beetje problemen met de tractie van zijn auto op de plekken waar je tractie wilt hebben."

Verstappen heeft dit weekend weer wat vertrouwen kunnen tanken, maar Pérez blijft worstelen. Niet ideaal in de strijd om het constructeurskampioenschap, geeft Horner toe. "We hebben twee coureurs nodig die allebei alles eruit halen. Checo had in Baku een goed weekend en dit weekend had hij het moeilijk. Maar we moeten een serie raceweekends hebben zoals McLaren met twee coureurs op het podium. Het zijn de races met 'grote punten' die echt het verschil maken en dus moeten we ervoor zorgen dat we Pérez terug in de strijd krijgen."

Terwijl Red Bull in het constructeursklassement opnieuw zware averij opliep, bleef de schade voor Verstappen enigszins beperkt. Toch wordt het nog een lange strijd om de individuele titel, verwacht Horner. "Ik denk dat we tot het einde van het kampioenschap zullen vechten. We staan 52 punten voor met nog zes races te gaan, maar er staan ook nog drie sprintraces op het programma, dus er moet nog veel geracet worden. En we gaan zeker hard vechten tijdens de volgende triple-header en de laatste triple-header daarna."

Video: De samenvatting van de Grand Prix van Singapore