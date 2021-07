Horner lacht na zege Verstappen: "Jammer dat we hier niet vaker racen"

De Red Bull Ring is al vaker goed jachtterrein voor het bijbehorende team gebleken, al kan dat nog niet in de schaduw staan van de races in 2021. Dit jaar heeft het energiedrankenmerk met groot vertoon van macht de lakens uitgedeeld. Verstappen domineerde de eerste wedstrijd al en deed er deze zondag nog een schepje bovenop. "De voorbije weekenden zijn we behoorlijk dominant geweest, ja. Ons pakket werkt blijkbaar goed op deze baan. Het is eigenlijk jammer dat we niet meer races op dit circuit hebben", lacht Horner in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland.

De extra pitstop voor Verstappen toegelicht

"Het is natuurlijk fantastisch om onze thuisraces op deze manier te kunnen winnen. Max heeft een fantastische race afgeleverd, hij heeft geen stap verkeerd gezet. Hij heeft iedere ronde aan de leiding gelegen, de snelste raceronde gepakt en bovenal een 'cleane' wedstrijd gereden." Die snelste rondetijd noteerde Verstappen trouwens na een extra pitstop. Red Bull had de marge om dat te doen en ontdekte een scheur in één van de achterbanden. Was die extra stop dan pure noodzaak? "Nou ja, als je de klapbanden van Azerbeidzjan in gedachten houdt en met 25 seconden voorsprong een gratis pitstop kunt maken, waarom zou je het risico dan nog nemen? We konden zien dat er een kleine scheur in de band zat. Niet heel significant, maar wel genoeg om onze aandacht te trekken. Daardoor besloten we geen onnodig risico te nemen. Het enige risico schuilde toen nog in de pitstop zelf, maar onze mannen hebben het weer geweldig gedaan door een stop van twee seconden af te leveren. Max heeft daarna ook geweldig werk geleverd en zijn eigen snelste raceronde nog scherper gezet. Dit was de minst riskante manier om aan de finish te komen, dus een verstandige keuze om te maken."

Dat Red Bull de luxe had om eieren voor z'n geld te kiezen, zegt veel over de huidige krachtsverhoudingen. Toch houdt Horner - net als zijn collega Toto Wolff - nog een ferme slag om de arm. "Over twee weken gaan we naar een circuit dat in de voorbije zeven jaren echt een Mercedes-bolwerk is geweest. Silverstone is erg goed gebleken voor hen. Het wordt dan ook fascinerend om te zien of we deze vorm kunnen vasthouden in wat onze volgende thuisrace zal worden", duidt Horner op de fabriek in Milton Keynes, die dertig kilometer verderop staat. "Wij hebben de auto in de voorbije weken zonder twijfel in het juiste 'window' gekregen, hopelijk lukt dat in Silverstone weer."

Horner: Straf voor Norris onterecht, het was een race-incident

Verstappen moest overigens in zijn eentje voor het mooie weer zorgen bij Red Bull. Sergio Perez kende een off-day door eerst ongeduldig te zijn achter Lando Norris en nadien twee tijdstraffen op te pikken. Norris kreeg voor eerstgenoemde actie ook een straf aan zijn broek, al had dat voor Horner niet gehoeven. "Ik had niet veel problemen met de move van Lando bij Checo. Als je via de buitenkant gaat, dan neem je nu eenmaal risico. Maar toen de FIA daar een straf voor uitdeelde, was er geen weg meer terug. Toen konden ze niets anders doen dan ook straffen uitdelen voor vergelijkbare acties [van Perez] bij Charles." Horner had echter graag gezien dat de stewards van dienst iets coulanter waren geweest. "Deze mannen rijden al tegen elkaar sinds de karttijd en dergelijke dingen gebeuren nou eenmaal. Ze weten allemaal dat je risico neemt door via de buitenkant te gaan. In dat opzicht vind ik de straffen een tikkeltje zwaar."

"Het past ook niet helemaal bij de filosofie van de voorbije jaren, waarin we coureurs juist meer vrijheid geven om te racen", onderbouwt de Britse teambaas zijn mening. Over Perez wil hij echter niet te hard oordelen. De Mexicaan leek zijn hele race te vergooien met de inhaalactie buitenom, al toont Horner begrip. "Hij wist dat het er lastig zou worden om Lando op een andere manier voorbij te komen. McLaren was namelijk erg snel op de rechte stukken. Hij probeerde de move snel te maken, maar dat mislukte. Het was wel jammer om onze buffer richting Mercedes op die manier te verliezen. Daarna kreeg hij nog enkele straffen, al heeft hij zijn snelheid wel laten zien toen hij eenmaal in vrije lucht zat", is Horner tamelijk mild.