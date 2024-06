Max Verstappen sloot het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya dan wel winnend af, de regerend wereldkampioen moest er behoorlijk hard voor werken, nadat hij op zaterdag op een haar na de pole-position misliep. Na afloop van de kwalificatie was Verstappen redelijk kritisch op het team. De Limburger stelde vast dat de concurrentie meer progressie boekt met de auto dan Red Bull.

“Net als iedere andere coureur wil hij gewoon sneller kunnen gaan”, reageert Christian Horner bij Sky Sports. “En als hij het team niet zou pushen, dan zou hij zijn werk niet doen. Wij pushen hem en hij pusht het team. Dat is de relatie die je met elkaar moet hebben. Coureurs zijn altijd hongerig naar meer performance en het zijn kleine details die het verschil maken, nu we drie jaar dezelfde reglementen hebben. De auto’s beginnen heel erg op elkaar te lijken, dus het gaat om minutieuze veranderingen.”

Briljant

Verstappen won de race in Spanje uiteindelijk met twee seconden voorsprong op Norris, die door een magere start derde lag na de eerste bocht. “Max heeft een briljante race gereden en we hadden de juiste strategie”, blikt Horner terug. “We gingen voor de strategie die de beste racetijd zou opleveren en dat betaalde zich uit. We wisten dat de McLaren richting het einde van de race terug zou komen maar we hadden net genoeg voorsprong.”

Verstappen legde het fundament voor de zege in de openingsfase door voor Norris de eerste bocht in te duiken en daarna snel af te rekenen met George Russell, die verassend buitenom naar de leiding was gegaan. “Het was belangrijk om snel George in te halen en daarna de banden onder controle te krijgen. Het is lastig uit te leggen hoe moeilijk dat is, wat aan de ene kant wil je dat je coureur goed voor zijn banden zorgt, maar aan de andere kant moet hij er snel voorbij. Maar hij maakte de actie en reed vervolgens een fantastische race.” Over de inhaalactie op Russell: “Hij kwam vrij ver en ging voor de buitenkant. Het was een hard maar fair gevecht. We waren opgelucht toen dat klusje geklaard was.”

Norris is bezig aan een sterk seizoen en staat na zijn tweede plek in Barcelona tweede in het kampioenschap. Of hij ook bedreiging kan vormen voor de titel? Horner: “Sinds Miami is Lando de concurrent die er het meest uitspringt. We moeten echt op de top van onze kunnen presteren om deze races te kunnen winnen. En het zijn krappe overwinningen. Maar we blijven winnen en dat is het voornaamste. McLaren doet het geweldig, Ferrari is niet ver weg en Mercedes heeft ook progressie geboekt. Maar we zitten nog altijd een neuslengte voor ze. We weten echter dat we moeten blijven pushen, want we hebben nog een lange weg te gaan.”

