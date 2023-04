Red Bull Racing overschreed in 2021 het budgetplafond en kreeg daarvoor een forse geldboete en tien procent minder windtunneltijd voor een periode van twaalf maanden. Voorlopig merkt de formatie er weinig van. Max Verstappen en Sergio Perez domineerden de eerste drie Grands Prix van 2023 en dat was voor Ferrari-teambaas reden genoeg om te zeggen dat de straf te licht zou zijn. Red Bull-chef Christian Horner kreeg deze uitspraken voorgelegd en is het uiteraard niet met de Fransman eens.

"Iedereen heeft een mening en mag deze hebben", zegt de Brit tegen Sky Sports. "Het team heeft in de winter geweldig werk geleverd met de gelimiteerde tijd in de windtunnel. De impact [van de straf] op dit seizoen en volgend jaar komt nog wel. De eerste drie races zijn slechts een momentopname. Het is mijns inziens allemaal nog te voorbarig nu, aangezien er nog een hoop wedstrijden komen."

Verstappen won de wedstrijden in Bahrein en Australië, terwijl zijn Mexicaanse teamgenoot als eerste over de lijn kwam in Jeddah. De Grand Prix van Saudi-Arabië moest de regerend wereldkampioen na problemen in de kwalificatie als vijftiende beginnen, maar halverwege de race lag hij al tweede. Het tempo van de Oostenrijkse formatie shockeerde Ferrari en Mercedes. Ze zijn momenteel druk bezig om grote upgrades klaar te krijgen voor Imola, de race na de Grand Prix van Azerbeidzjan.

"Er kan dus nog een hoop veranderen", vervolgt de Red Bull-teambaas. "We horen dat Ferrari en Mercedes met grote upgrades komen zodra we in Europa verdergaan. We nemen niets voor lief. We richten ons op onszelf en doen ons best binnen de beperkingen die we hebben. We weten dat de straf zwaar is. Die nemen we op de koop toe en we werken zo hard mogelijk."

Horner blij voor Fallows

Aston Martin is voorlopig de grootste verrassing dit seizoen. Het Britse raceteam maakte een enorme stap en was in Bahrein en Jeddah beter dan Mercedes en Ferrari. Fernando Alonso mocht in drie GP's drie keer naar het podium. De AMR23 is onder meer ontworpen door Dan Fallows, die in het verleden bij Red Bull werkte. Horner is blij voor zijn voormalige werknemer, maar zegt dat het ontwerpteam in Milton Keynes op dit moment sterker is dan voor het vertrek van Fallows.

"In Groot-Brittannië heb je zeven F1-teams binnen een straal van ongeveer 80 kilometer. Het is dus onvermijdelijk dat er concurrentie komt", gaat Horner verder. "In de geschiedenis van Red Bull lag het personeelsverloop altijd zeer laag. Het is geweldig dat we talent de kans hebben gegeven zich te ontwikkelen en grote dingen te bereiken. Ik ben blij dat Dan goed werk levert, maar zijn vertrek heeft andere engineers weer een kans gegeven. Alles draait om evolutie. Het team dat we nu hebben is nog sterker dan dat van twee jaar geleden."