Horner vindt kritiek op F1 te makkelijk: "Ongekende situatie"

De Australische Grand Prix werd pas twee uur voor het geplande begin van de eerste vrije training afgelast. Door een nachtelijk overleg met alle teams en meerdere politieke spelletjes duurde de onzekerheid verschrikkelijk lang aan. Zelfs tot het moment dat de eerste fans al voor de deur stonden. Veel personeelsleden en mediavertegenwoordigers spraken nadien schande van de gang van zaken, maar volgens Horner valt daar nog wel iets tegenin te brengen.

"Ik vind dit een hele lastige zaak, vooral omdat de situatie steeds bleef veranderen", reageert Horner tegenover Motorsport.com. "Toen we in Australië aankwamen, had nog niemand positief getest op het virus. Toen die positieve test er wel kwam, is de race uiteindelijk ook afgelast. Ik vind het lastig om daar kritiek op te uiten, juist omdat de omstandigheden steeds evolueerden."

Een veelgehoorde klacht is dat de Formule 1 en FIA hadden moeten anticiperen, eerder ingrijpen dus. Men had net als bij allerlei andere kampioenschappen kunnen besluiten om de hele handel in een eerder stadium af te gelasten. Dat had veel onnodig gereis en daarmee wellicht onnodige risico's gescheeld. "Maar als er eerder een positieve test was geweest, dan waren we natuurlijk niet gegaan. Dat had ons inderdaad een trip gescheeld."

Tijdens het nachtelijke overleg in het Crown Hotel stemden Red Bull en AlphaTauri nog steeds vóór een race door het Albert Park. Een race zonder McLaren dus. Een telefoontje van Daimler CEO Ola Kallenius veranderde de zaak. Toto Wolff besloot na dat belletje tegen het doorgaan van de race te stemmen, waardoor de Red Bull-teams aan het kortste eind trokken. Geen Grand Prix dus. "Het is jammer, maar aan het eind van de rit moet de gezondheid van fans, teams, de F1-organisatie en de verdere gemeenschap altijd voorop staan."

VIDEO: De gevolgen van de afgelaste Australische GP