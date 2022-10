Horner over kraan op baan: “Dit is volledig onacceptabel”

Ondanks de regen ging de Grand Prix van Japan zondag gewoon van start om 14.00 uur lokale tijd - 7.00 uur in Nederland. Na een chaotische openingsfase, met onder meer een crash van Carlos Sainz, werd de safety car ingezet en even later opteerde de wedstrijdleiding zelfs voor een code rood. Tijdens de safety car-fase was er echter al een kraan op de baan, wat nare herinneringen oproept aan het verongelukken van Jules Bianchi in 2014, nota bene eveneens op Suzuka. Onder meer Pierre Gasly was furieus via de boordradio. Bijzonder genoeg moet de Fransman zich na afloop melden bij de stewards omdat hij te hard zou hebben gereden tijdens de rode vlag.

“Dit is volledig onacceptabel”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports over de situatie rond de kraan. “We zijn Jules Bianchi hier verloren. Zoiets zou nooit meer mogen gebeuren. Er moet onderzocht worden waarom de kraan op het circuit was. Checo meldde het aan ons. Het zicht onder deze omstandigheden is nul, heel gevaarlijk. Na dat verschrikkelijke moment is de virtual safety car met een reden bedacht. Zonder alle feiten te kennen is de vraag waarom dat voertuig op de baan was lastig te beantwoorden. Geef de FIA de ruimte om erin te duiken, want dit is iets waarvan jaren geleden is besloten dat het onacceptabel is.”

Horner snapt de keuze van de wedstrijdleiding voor de code rood wel. “Het was listig. Ze hebben hun best gedaan om te racen, maar het zicht is verschrikkelijk. Zelfs Max had vooraan moeite om iets te zien, dus hoe gaat iemand daarachter überhaupt iets zien?”, vraagt Horner zich hardop af. Hij komt nog even terug op het moment met de kraan. “Het is onvoorstelbaar als je zoiets ziet, gelukkig zijn alle rijders heel gebleven. Het was de juiste beslissing om de rode vlag uit te hangen.”

Vanwege het oponthoud kunnen er in Japan geen volledige punten worden uitgedeeld, waardoor het voor Max Verstappen lastiger wordt om al op Suzuka de wereldtitel veilig te stellen. De Nederlander moet acht en zes punten meer pakken dan respectievelijk Charles Leclerc en Sergio Perez om het kampioenschap te prolongeren. Volgens Horner maakt Verstappen zich niet al te druk over een eventueel uitstel van het titelfeest. “Er zijn nog vijf races te gaan. Hij staat hier op matchpoint. Als het hier niet gebeurt, dan hopelijk in Amerika en anders in Mexico. Hij is relaxed. We bekijken het per race en kijken naar de omstandigheden”, besluit Horner.

Video: Pierre Gasly woedend om kraan op de baan