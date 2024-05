Het is bij Red Bull Racing na het Formule 1-weekend in Monaco duidelijk dat de RB20 het net als zijn voorganger de RB19 het lastig heeft op hobbelige circuits. In de kwalificatie viel de renstal tegen met een zesde startplek voor Max Verstappen en een dramatische achttiende plek voor Sergio Pérez. Een dag later in de Grand Prix werd het niet veel beter. Pérez lag in de eerste ronde er al uit na een gigantische crash, Verstappen kon niet zijn startpositie verbeteren en strandde waar hij gestart was.

Een opvallend punt uit het matige weekend, is dat wanneer de ophanging soepeler werd afgesteld, de performance minder werd. Het laat zien dat de Oostenrijkse renstal problemen kent met de auto in de window te krijgen op stratencircuits. Teambaas Christian Horner erkent de problemen en heeft een idee waar oplossingen gevonden kunnen worden. "Een groot deel van onze focus gaat nu naar de vraag waarom we deze problemen met de rijhoogte hadden. Waarom heeft de auto moeite met de kerbs?", vertelt de Brit in gesprek met onder andere Motorsport.com. "RB rijdt met een auto met onze ophanging van vorig jaar. Zij hadden die problemen niet. We moeten begrijpen of deze problemen komen door iets wat wij hebben geïntroduceerd."

Verstappen was na afloop van de race duidelijk in zijn bewoordingen en riep het team op om te achterhalen waar de problemen vandaan komen. Horner laat weten dat het inderdaad nog niet achterhaald is. "We moeten dat eerst begrijpen. Zo gauw we dat weten, dan kunnen we op zoek naar de oplossing", verklaart de topman. "We zagen dit in Singapore vorig jaar ook al. Ik denk dat we [in Monaco] weer een voorbeeld daarvan zagen. We weten dat we op dit gebied ons moeten verbeteren. We moeten lessen uit dit weekend trekken. Het is duidelijk dat er wat problemen zijn waar we aan moeten werken."

Wat brengt Canada?

De volgende race wordt over twee weken op het circuit in Canada verreden. Dat parcours staat bekend vanwege het hobbelige asfalt en de kerbstones worden daar veelvuldig opgezocht om een snelle ronde te rijden. Het is voor Red Bull dus noodzaak om binnen afzienbare tijd verbeteringen te vinden. Horner stelt dat het wat meer tijd dan twee weken nodig heeft, maar denkt wel dat er kansen liggen in Montreal. "In het verleden hebben we hier goede resultaten laten zien. Ze hebben nu wel het circuit opnieuw geasfalteerd, dus we gaan het zien", vertelt de 50-jarige. "Maar Ferrari en McLaren zijn snel. Het veld zou altijd dichter bij elkaar gaan zitten. Het weekend [in Monaco] was zwaar, maar we leiden nog beide kampioenschappen. We moeten vanzelfsprekend de lessen van dit weekend meenemen en deze gebruiken in de volgende."

Video: De analyse van de F1 GP van Monaco, met een vooruitblik naar Canada