Horner: Kans klein dat Ricciardo in F1 Qatar al aanwezig is

Daniel Ricciardo stapte na de Britse Grand Prix in bij AlphaTauri als vervanger van Nyck de Vries, die door mindere resultaten aan de kant werd gezet. Na slechts twee Formule 1-races kon de Australiër echter weer uitstappen. Op het circuit van Zandvoort liep Ricciardo een polsblessure op na een tik tegen de baanafzetting. Na een operatie in Spanje zette de 34-jarige meteen zijn zinnen op een terugkeer. De Grands Prix in Zandvoort, Italië, Singapore en Japan miste hij al, maar in Qatar wil The Honey Badger weer van de partij zijn.

Red Bull-teambaas Christian Horner acht de kans echter niet groot dat Ricciardo op het circuit van Losail er zal zijn, maar komende week wordt de Australiër ervoor 'getest'. "Zijn herstel verloopt goed, maar hij heeft inmiddels een plekje voor volgend jaar", zegt de Brit tegen Sky Sports. "Moet hij zich nu dan haasten om weer van de partij te zijn in Qatar of is het wellicht verstandiger om nog een paar weken herstel te pakken tot Austin, wat een hobbelige baan is? Ik weet dat hij zijn zinnen heeft gezet op Qatar. Hij rijdt volgende week in de simulator en op basis daarvan nemen we beslissingen."

Met Liam Lawson konden en kunnen Red Bull en AlphaTauri in ieder geval rekenen op een sterke vervanger. In Singapore reed de Nieuw-Zeelander zich meteen de punten in met een negende plaats, wat voor AlphaTauri het tot dusver beste resultaat van 2023 betekende. Lawson reed zich in de kijker, maar het leverde hem nog geen vast zitje voor 2024 op, aangezien Ricciardo en Tsunoda voor 2024 bij het opleidingsteam bevestigd zijn.

Op de vraag of Lawson een plekje voor het jaar erna is beloofd, antwoordt Horner: "Niets in het leven is zeker. Hij leverde geweldig werk en maakte indruk op ons. Hij heeft gedaan wat van hem gevraagd werd en toonde zijn talent door het tijdelijke uitvallen van Ricciardo. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij zich in de kijker reed. Het heeft hem veel goed gedaan. We blijven hem ontwikkelen als hij teruggaat naar een rol als test- en reservecoureur. Hij is zeker een kandidaat voor 2025."