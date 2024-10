Horner kan geluk niet op na F1-sprintzege Verstappen in Austin

Het is Max Verstappen gelukt om zijn score van 100 procent in de sprintraces dit Formule 1-seizoen te behouden. De Nederlander begon uitstekend vanaf pole en hield de hele race lang de controle. Het levert de regerend wereldkampioen acht kostbare punten op en dankzij de derde plek van Lando Norris loopt hij twee punten uit op zijn naaste concurrent. Red Bull-teambaas Christian Horner is erg blij met het resultaat.

"Dit is echt een energy boost!", jubelt Horner bij Sky F1. "Dat is het voor het hele team. Er wordt zo hard gewerkt aan deze auto's. En om dan nu te winnen... volgens mij is dit onze eerste overwinning sinds juni. Het is geweldig om dit voor elkaar te krijgen en ik denk dat iedereen zich hierdoor beter voelt. De performance van de auto was heel sterk, maar Max beheerde de race geweldig."

In de race was er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht, ondanks dat Ferrari erg sterk was. Carlos Sainz werd zelfs tweede, Charles Leclerc moest het in de andere Ferrari met een vierde stek doen. Horner ziet ook dat de formatie uit Maranello goed voor de dag komt op het Circuit of the Americas. "Ze pushten elkaar stevig", zegt Horner, waarmee hij refereert aan het rondenlange gevecht tussen beide Ferrari-coureurs in de openingsfase van de sprintrace. "Dat kost normaal veel van de auto, vooral in de eerste sector. Maar zij zien er voor morgen [in de Grand Prix] erg sterk uit. Wat voor ons bemoedigend was, was de laatste ronde van Max [waarin hij de snelste ronde reed]. Hij lette zo goed op de banden en hij hield er best wat performance in."

Blik op de Grand Prix

Een paar uur na de sprintrace staat de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma, maar voor Horner is de focus al naar de race van zondag verlegd. De Brit stelt dat de sprintrace een goed idee gaf van hoe het veld er nu voor staat. "Het lijkt erop dat het een eenstopper wordt, maar morgen [zondag] hebben we ongeveer zeventig kilo meer brandstof aan boord. Dan gaat het weer veranderen", vertelt hij. "En je ziet dat als je de slijtage, zoals Mercedes vandaag had, krijgt, je ineens veel verliest. Daar krijgen we veel informatie van."

Horner snapt bovendien wel waarom Mercedes zo ver wegzakte in de sprint. "Ze gebruiken flink wat van de banden. Dat maakte hen sterk in de kwalificatie, maar daar betaalden ze de prijs voor in de race", legt de Red Bull-teambaas uit. "Het is waar je continu naar kijkt: het verschil tussen de korte en de lange runs."