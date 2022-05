Horner: Irritaties Verstappen geen reden tot zorg voor Red Bull

Na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021 weet Max Verstappen zich onder de nieuwe technische reglementen opnieuw in de voorste gelederen te handhaven. Na vijf races in 2022 staat de teller alweer op drie overwinningen, waarmee hij momenteel de tweede plek in het wereldkampioenschap bezet. Dat is vooral te wijten aan de twee uitvalbeurten die de Nederlander had in Bahrein en Australië, waardoor kostbare podiumplaatsen in rook opgingen. Daar liet Verstappen zich kritisch over uit, iets wat hij in Miami ook deed na de technische problemen op de vrijdag.

Het kan erop wijzen dat er wat spanning is tussen Red Bull Racing en Verstappen, maar volgens teambaas Christian Horner valt dat allemaal wel mee. De relatie tussen het team en de coureur is prima en dergelijke kritische noten worden vooral in het heetst van de strijd geuit, omdat er een gedeeld verlangen is om te winnen. “We zijn een team en we doen het samen. Wij pushen hem en hij pusht ons, dat is de dynamiek van het team. Ik denk niet dat wij na vorig jaar, toen we tot de laatste race streden, hadden verwacht om zo vroeg in dit seizoen zo competitief te zijn”, legt Horner uit.

'Verstappen rijdt zeer volwassen'

Vorig jaar stak Verstappen samen met Lewis Hamilton met kop en schouders boven de rest van het F1-veld uit. Die goede prestaties wist hij uiteindelijk in Abu Dhabi te bekronen met zijn eerste wereldtitel. Ook dit seizoen lijkt Verstappen weer hoge ogen te gooien in de titelstrijd, want hij won tot dusver alle races waarin hij de finish haalde. Bij Horner zijn er dan ook geen klachten over de manier waarop zijn coureur presteert. “Ik denk dat hij zeer volwassen rijdt en hij doet het geweldig. Vorig jaar reed Max op een ongelofelijk niveau en dat houdt hij dit jaar gewoon vast.”

Toch weet Horner ook dat het absoluut niet makkelijk gaat worden in de strijd met Ferrari en Charles Leclerc, die na vijf races het kampioenschap aanvoeren. “Ik denk dat ze heel dicht bij elkaar zitten. Het draait denk ik gewoon om een zo goed mogelijke race aan elkaar te rijgen”, stipt Horner het belang van probleemloze races aan. “Er is nog een lange weg te gaan. Het is heel spannend met Ferrari, er zijn geweldige duels geweest en je kan zien dat er veel respect is tussen Charles en Max. Ze genieten ervan om tegen elkaar te racen, dat kan je zien. Ik hoopte eigenlijk dat we niet nog zo’n competitief jaar zouden hebben als vorig jaar, maar het lijkt erop dat het nu opnieuw tot het einde door zou kunnen gaan.”