De kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal begon op een natte baan, maar die droogde gedurende Q1 op. Aan het begin van Q2 was het droog genoeg voor de slicks, maar de regen zou later die sessie weer arriveren waardoor die eerste runs op slicks van cruciaal belang waren. Max Verstappen slaagde erin om een rondetijd te noteren die goed genoeg was voor een plek in Q3, Sergio Perez stelde teleur en strandde op de twaalfde plek.

Verstappen stond vervolgens als eerste klaar om in Q3 aan een run op de intermediates te beginnen, aangezien er op de radar hevige regenbuien gespot waren. De Nederlander was in zijn eerste ronde al snel genoeg voor de pole, maar scherpte in zijn tweede ronde de tijd aan. Een rode vlag en de genaderde regen zorgden ervoor dat Verstappens 25ste pole-position onbedreigd bleef in de slotminuten van de kwalificatie.

"Max was uitstekend", blikt teambaas Christian Horner terug op de kwalificatie van de tweevoudig wereldkampioen. "Onder alle omstandigheden was hij constant de snelste en presteerde hij op de toppen van zijn kunnen. Hij deed het ongelofelijk", prijst de Brit de verrichtingen van de Nederlander.

Bij wie het minder goed ging, was dus teamgenoot Perez. Hij zette zijn slechte kwalificatiereeks voort met een twaalfde tijd in Canada, terwijl hij in Monaco in Q1 strandde en in Barcelona ook al Q3 niet had gehaald. "Helaas kreeg Checo die eerste ronde op de slicks niet voor elkaar", baalt Horner van de prestatie van de Mexicaan. "Het circuit zat toen in de juiste window. Hij kwam daarna terug voor intermediates omdat de baan te nat was voor slicks. Dat was dus frustrerend voor hem."

Ook al begint Perez opnieuw buiten de top-tien, Horner ziet wel kansen voor de coureur om posities goed te maken in de race. Hij stelt dat het op het Circuit Gilles Villeneuve, in tegenstelling tot het krappe stratencircuit van Monaco, wél mogelijk is om in te halen, mede door de DRS-zones in de laatste sector. Bovendien zou het droog moeten blijven gedurende de race. "Hij is een geweldige racer en hij heeft een snelle auto, dus ik zou teleurgesteld zijn als hij niet veel hoger eindigt. De grid is door elkaar gehusseld, dus het zou een spannende race moeten worden", besluit de Red Bull-teambaas.