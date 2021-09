Horner: “In mijn hele carrière nog nooit zo’n ontlading gezien”

Verstappen startte zijn thuisrace van pole-position, reed het merendeel van de ronden aan de leiding en kwam met twintig seconden voorsprong als winnaar over de streep, maar toch was het op de pitmuur bij Red Bull Racing nog behoorlijk peentjes zweten. De beide Mercedessen maakten het de lokale favoriet op tactisch vlak namelijk nog behoorlijk lastig, zag ook teambaas Christian Horner.

Tactisch duel met Mercedes

“Een race als deze is nooit makkelijk”, blikte Horner achteraf terug voor de camera’s van Sky F1. “De start was het belangrijkste. Daarna wisten we dat Mercedes de strategische optie had om beide auto's te splitten, en dat is precies wat ze deden.”

Door de langere eerste stint van Valtteri Bottas kwam Verstappen even klem te zitten achter de Fin, maar op het rechte stuk maakte de Limburger snel korte metten met de Mercedes-rijder: "Het was ontzettend belangrijk dat Max die inhaalactie op Valtteri maakte, dat hij er snel voorbij zou gaan. Daarna konden we Lewis gewoon coveren. Het was een onfeilbare race van hem vandaag."

Op de vraag of Horner Bottas nog even als een kanshebber voor de winst zag, antwoordde de Brit: “Nee. We maakten ons meer zorgen voor het scenario dat Valtteri Max op zou houden, waardoor Lewis voor de undercut zou kunnen gaan. Het was dan ook cruciaal dat hij hem snel voorbij zou gaan.”

Oranjefeest

Voor Horner en het publiek op de tribunes was het dus lang spannend, maar het zorgde achteraf wel voor een waanzinnige vreugde-uitbarsting: "Het was een goede race. Een eerlijke race. Het is een zware strijd daar op de baan. Ze laten niks op tafel liggen, ze vechten iedere ronde voor elke tiende van een seconde. Maar wat we hier vandaag hebben gezien in Nederland. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zo’n ontlading gezien voor welke coureur dan ook. Het is een waanzinnige prestatie."

Wordt de thuiszege van Verstappen vanavond nog een beetje gevierd bij Red Bull? “Deze plek… Ik denk niet eens dat we hier buiten geraken! De sfeer is waanzinnig, er hangt hier al het hele weekend een festivalsfeer. Mijn complimenten aan de organisatie en aan alle fans.”

Komende circuits in het voordeel van Mercedes

Lang tijd om te feesten is er niet, aangezien volgende week alweer de volgende race op het programma staat. Het circuit van Monza is het decor voor de laatste race van de eerste triple-header na de zomerstop, een circuit dat Red Bull doorgaans iets minder ligt: "Monza en de races daarna neigen weer meer richting de sterktes van Mercedes. Monza en Sochi zijn allebei circuits waar we verwachten dat zij de bovenliggende partij zullen zijn. De races daarna liggen ons dan weer wat beter. Het gaat echt dicht bij elkaar zitten. Deze titelstrijd lijkt helemaal tot aan de laatste race in Abu Dhabi te gaan duren."